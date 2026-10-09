Pentagon, Chips und Raumfahrt: Warum Graphite One und Focus Graphite über Batterien hinausdenken

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Graphit wird häufig als Batterierohstoff betrachtet. Doch das Pentagon hat längst Interesse an Anwendungen jenseits des Elektroautos gezeigt: Graphite One (ISIN: CA38871F1027) erhielt 2023 eine Förderung von 37,5 Millionen US-Dollar für seine geplante amerikanische Graphitlieferkette. Hinzu kam ein Entwicklungsauftrag über 4,7 Millionen US-Dollar für einen graphit- und graphenbasierten Feuerlöschschaum.

Jetzt bekommt diese breitere Strategie eine neue organisatorische Grundlage. Am 1. Oktober 2026 kündigte Graphite One die Gründung von G1 Advanced Systems an. Die neue Sparte soll Anwendungen für Energie, Technologie, Verteidigung, nationale Sicherheit und Raumfahrt entwickeln.

Für Anleger eröffnet sich damit eine andere Perspektive: Bei Graphit zählt neben der Fördermenge auch die Fähigkeit, daraus technisch anspruchsvolle Materialien herzustellen.

Vom Rohstoff zum Funktionsmaterial

Graphit leitet Wärme und elektrischen Strom und eignet sich für anspruchsvolle Hochtemperaturprozesse. Welche Anwendungen erreichbar sind, hängt allerdings von Reinheit, Struktur und Verarbeitung ab.

Das zeigt der deutsche Werkstoffhersteller SGL Carbon (ISIN: DE0007235301). Das Unternehmen liefert Spezialgraphite für die Herstellung von Halbleiterkristallen sowie Graphitkomponenten für die Silizium- und Siliziumkarbid-Epitaxie. Dazu gehören mit Siliziumkarbid beschichtete Bauteile, die unter extremen Prozessbedingungen eingesetzt werden.

Dieser etablierte Markt verdeutlicht, weshalb eine Graphitlagerstätte und ein qualifiziertes Hightechprodukt wirtschaftlich unterschiedliche Dinge sind. Kunden kaufen definierte Eigenschaften, reproduzierbare Qualität und zuverlässige Lieferungen.

Eine weitere Entwicklungsrichtung ist Graphen: extrem dünne Kohlenstoffschichten, deren Eigenschaften unter anderem für leitfähige Beschichtungen, Sensoren und elektromagnetische Abschirmung untersucht und genutzt werden.

Graphite One: Verteidigungsbezug mit konkretem Auftrag

Graphite One plant eine Lieferkette mit dem Graphite-Creek-Projekt in Alaska und nachgelagerter Materialherstellung in Ohio. G1 Advanced Systems soll die möglichen Anwendungen dieser geplanten Versorgung über Batterieanoden hinaus erweitern.

Der Verteidigungsbezug besitzt bereits eine konkrete Grundlage. Der im September 2023 bekanntgegebene Auftrag der amerikanischen Defense Logistics Agency betrifft die Entwicklung eines Feuerlöschschaums als Alternative zu PFAS-haltigen Formulierungen. Graphite One arbeitet dabei mit dem US-Materialunternehmen Vorbeck Materials zusammen.

Die ebenfalls 2023 zugesagte Förderung von 37,5 Millionen US-Dollar unterstützt dagegen die Entwicklung der heimischen Graphitlieferkette. Beide Programme haben unterschiedliche Aufgaben.

Die neue Sparte ist deshalb eine strategische Erweiterung, aber kein Nachweis zusätzlicher Rüstungsaufträge. In der Oktober-Mitteilung wurden keine konkreten neuen Produkte, Entwicklungsbudgets oder Kundenverträge für G1 Advanced Systems genannt.

Focus Graphite: Reinheit als Eintrittskarte

Während Graphite One seine Anwendungsmöglichkeiten organisatorisch bündelt, verfolgt Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) einen Ansatz über Rohstoffqualität und Reinigungstechnologie.

Im Dezember 2025 meldete das Unternehmen für Material aus seinem Lac-Knife-Projekt in Québec eine Reinheit von 99,9996 Gewichtsprozent. Die äquivalente Borkonzentration betrug 2,03 ppm. Diese Kennzahl ist für nukleare Anwendungen relevant, weil bestimmte Verunreinigungen Neutronen absorbieren.

Nach Unternehmensangaben wurde das Ergebnis durch elektrothermische Reinigung ohne Halogengase oder Säuren erreicht. Focus sieht darin Potenzial für anspruchsvolle Graphen-, Elektronik- und Nuklearanwendungen. Eine vollständige Qualifizierung fertiger Reaktorbauteile ist damit jedoch nicht belegt.

Auch die öffentliche Unterstützung ist konkret: Im Dezember 2025 schloss Focus eine Vereinbarung über bis zu rund 14,1 Millionen kanadische Dollar an nicht rückzahlbarer Förderung mit Natural Resources Canada ab.

Im März 2026 meldete das Unternehmen den Start der Pilotverarbeitung einer sechs Tonnen schweren Erzprobe. Geplant waren etwa 500 Kilogramm Konzentrat für weitere Reinigung, Reaktorentwicklung und Produktvalidierung. Das beschreibt einen Entwicklungsschritt, keine bereits etablierte industrielle Serienproduktion.

Fazit

Die neue Aufmerksamkeit für Graphit reicht über den Batterieboom hinaus. Verteidigungsforschung und Halbleiterfertigung zeigen, dass der Rohstoff dort strategische Bedeutung gewinnt, wo technische Leistungsfähigkeit und sichere Lieferketten zusammenkommen. Entscheidend ist dabei die Verarbeitung zu einem Material, das anspruchsvolle Kundenspezifikationen dauerhaft erfüllt.

SGL Carbon steht für bereits bestehende industrielle Anwendungen. Graphite One verbindet seine geplante amerikanische Lieferkette mit einem belegten Verteidigungsentwicklungsauftrag und einer neuen Sparte für zusätzliche Technologiemärkte. Focus Graphite bringt hohe gemeldete Reinheitswerte und kanadische Förderung für die Weiterentwicklung seiner Reinigungstechnologie ein.

Für Focus bleibt der Übergang vom Testergebnis zur wirtschaftlichen Produktion die zentrale Bewährungsprobe. Anleger sollten auf reproduzierbare Ergebnisse in größerem Maßstab, Verarbeitungskosten, Kundenqualifizierung und verbindliche Abnahmevereinbarungen achten. Auch Genehmigungen und Finanzierung der Bergbauprojekte bleiben wesentlich. Staatliche Unterstützung erleichtert Entwicklung, ersetzt aber weder industrielle Umsetzung noch Nachfrage. Die spannende Graphitfrage lautet deshalb zunehmend: Wer kann aus einer Lagerstätte einen zuverlässig lieferbaren Hightechwerkstoff machen?

Quelle:

https://www.prnewswire.com/news-releases/graphite-one-announces-creation-of-g1-advanced-systems-division-and-marketing-campaign-update-302895561.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.graphiteoneinc.com/graphite-one-awarded-37-5-million-department-of-defense-grant-under-the-defense-production-act/?utm_source=chatgpt.com

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-99-9996-wt-ultra-high-purity-and-2-03-ppm-ebc-in-follow-on-testing/?utm_source=chatgpt.com

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