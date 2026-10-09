14,7 Milliarden Dollar für Boeing: Der Raketenboom erreicht die Zulieferer - und Yugo Metals sucht einen kritischen Rohstoff

Anzeige / Werbung

Der amerikanische Raketenboom erreicht die nächste Stufe der Lieferkette. Boeing (ISIN: US0970231058) erhält von Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) einen Auftrag mit einem ungefähren Wert von 14,7 Milliarden US-Dollar, um die Produktion von Suchköpfen für den PAC-3-MSE-Abfangflugkörper hochzufahren. Über den siebenjährigen Rahmen soll Boeing die Produktionskapazität für diese Schlüsselkomponente verdreifachen. Dahinter steht ein noch größeres Programm: Lockheed Martin verfügt für PAC-3 MSE über einen mehrjährigen Vertragsrahmen von insgesamt 58,62 Milliarden US-Dollar. Der Fall zeigt, dass der Ausbau der amerikanischen Raketenproduktion längst nicht mehr nur die großen Endhersteller betrifft. Zulieferer müssen ihre Kapazitäten ebenfalls massiv erhöhen - und Washington richtet den Blick parallel immer stärker auf die Widerstandsfähigkeit der gesamten Lieferkette bis hin zu kritischen Materialien. Einer dieser strategischen Rohstoffe ist Antimon. Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) exploriert beim Golden-Hills-Projekt in Bosnien-Herzegowina unter anderem nach Gold und Antimon. Eine definierte Antimonressource besitzt das Unternehmen allerdings bislang nicht.

14,7 Milliarden Dollar für eine Schlüsselkomponente

Boeing gab am 5. Oktober bekannt, von Lockheed Martin eine noch nicht abschließend definierte Vertragsmaßnahme mit einem ungefähren Wert von 14,7 Milliarden US-Dollar erhalten zu haben. Der Auftrag umfasst die Skalierung der Produktion und Lieferung von Suchköpfen für den Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement, kurz PAC-3 MSE. Der von Boeing gefertigte Seeker ermöglicht es dem Abfangflugkörper, Bedrohungen zu identifizieren, zu verfolgen und zu bekämpfen. Nach Boeing-Angaben reicht das Spektrum von Flugzeugen über Marschflugkörper bis zu ballistischen und hyperschallschnellen Bedrohungen.

Boeing soll die Produktion verdreifachen

Der Auftrag formalisiert einen siebenjährigen Rahmen, unter dem Boeing seine Produktionskapazität für PAC-3-MSE-Suchköpfe verdreifachen soll. Dafür hat der Konzern bereits in sein Werk investiert, Prozesse modernisiert und nach eigenen Angaben auch seine Beziehungen zu Zulieferern gestärkt. Der Produktionshochlauf und die dafür notwendigen Neueinstellungen hätten bereits Anfang dieses Jahres begonnen. In der Region Huntsville im US-Bundesstaat Alabama sollen dadurch Hunderte direkte und indirekte Arbeitsplätze entstehen. Entscheidend ist dabei weniger die einzelne Fabrik als das industrielle Signal: Wenn die USA deutlich mehr Abfangraketen produzieren wollen, muss die Kapazität entlang der gesamten Zulieferkette mitwachsen.

Hinter Boeing steht ein 58,62-Milliarden-Dollar-Programm

Die Dimension wird beim Blick auf Lockheed Martin deutlich. Ende Juli erhielt der Konzern eine siebenjährige Vertragsmodifikation von bis zu 53,86 Milliarden US-Dollar für PAC-3-MSE-Abfangflugkörper. Zusammen mit einer bereits im April vergebenen Vertragsmaßnahme über 4,7 Milliarden US-Dollar erreicht der mehrjährige Rahmen damit 58,62 Milliarden US-Dollar. Lockheed will seine PAC-3-MSE-Produktionskapazität bis Ende 2030 verdreifachen. Der neue Boeing-Auftrag zeigt nun, was ein solcher Hochlauf praktisch bedeutet: Es reicht nicht, die Endmontage zu erweitern. Auch zentrale Komponenten müssen in wesentlich größeren Stückzahlen verfügbar sein.

Der Raketenboom wird zur Lieferkettenfrage

Genau hier wird die Geschichte für den Rohstoffsektor interessant. Nicht, weil sich daraus ableiten ließe, dass Boeings PAC-3-MSE-Suchköpfe Antimon benötigen. Für eine solche Verbindung gibt es keinen belastbaren Beleg. Der Zusammenhang liegt vielmehr in der strategischen Neuausrichtung der amerikanischen Rüstungsindustrie. Die US-Regierung will nicht nur mehr Waffen produzieren, sondern gleichzeitig sicherstellen, dass kritische Komponenten und Materialien auch in einem geopolitischen Krisenszenario verfügbar bleiben. Präsident Donald Trump ordnete im Juli deshalb an, dass kritische Materialien und Komponenten für militärische Systeme stärker aus den USA oder verbündeten Staaten stammen sollen.

Washington will die Lieferkette bis zum Rohstoff kennen

Die entsprechende Executive Order verlangt vom US-Verteidigungsministerium, kritische Defense-Lieferketten künftig umfassender abzubilden - von den Rohmaterialien bis zum fertigen Produkt. Ab 2027 sollen zudem bestimmte Ausnahmen bei der Beschaffung sogenannter "covered materials" eingeschränkt werden. Auftragnehmer, die auf als unzuverlässig eingestufte ausländische Lieferanten angewiesen sind, sollen alternative Quellen qualifizieren. Die politische Botschaft ist klar: Die Fähigkeit, Milliarden in neue Raketenprogramme zu investieren, reicht nicht aus, wenn einzelne Komponenten oder Materialien im Ernstfall nicht verfügbar sind.

Antimon zeigt, wie weit Washington bereits geht

Antimon ist ein konkretes Beispiel dafür, dass diese Strategie längst beim Rohstoff angekommen ist. Im Oktober 2025 erhielt die US-Tochter von Nova Minerals 43,4 Millionen US-Dollar aus dem Defense Production Act Title III. Das Geld unterstützt den Aufbau einer integrierten amerikanischen Antimonlieferkette in Alaska. Ziel ist unter anderem die Produktion von Antimontrisulfid in militärischer Qualität. Laut dem jüngsten Jahresbericht von Nova Minerals (ISIN: AU000000NVA2) sind 22,5 Millionen US-Dollar des Förderprogramms an das Erreichen bestimmter Meilensteine gekoppelt; weitere 20,9 Millionen US-Dollar sind für die Erstattung von Bergbau- und Aufbereitungsanlagen vorgesehen. Rund 500 Tonnen Ausrüstung wurden inzwischen nach Port MacKenzie geliefert, und eine erste Antimonproduktion aus der Pilotanlage wird für 2027 angestrebt.

Yugo sucht Antimon vor den Toren der EU

Damit rückt auch die Frage nach möglichen zukünftigen westlichen Antimonquellen in den Fokus. Yugo exploriert beim zu 100 Prozent kontrollierten Golden-Hills-Projekt in Bosnien-Herzegowina nach Gold und Antimon sowie weiteren Metallen. Das Projekt umfasst rund 80 Quadratkilometer. Auf seiner aktuellen Projektseite nennt das Unternehmen einen Spitzenwert von 5,2 Prozent Antimon in Rock-Chip-Proben. Außerdem wurde eine Goldanomalie im Boden über rund vier Kilometer verfolgt. Bosnien-Herzegowina liegt in Europa und vor den Toren der Europäischen Union. In einem Umfeld, in dem westliche Staaten ihre Rohstofflieferketten diversifizieren wollen, ist diese geografische Lage grundsätzlich interessant.

5,2 Prozent Antimon machen noch keine Mine

Gerade hier ist allerdings Vorsicht notwendig. Der Wert von 5,2 Prozent Antimon stammt aus einer Rock-Chip-Probe. Ein solcher Einzelwert belegt weder Größe noch Kontinuität oder Wirtschaftlichkeit eines möglichen Vorkommens. Yugo verfügt derzeit über keine definierte Antimonressource oder -reserve und produziert kein Antimon. Ebenso existiert keine bekannte Geschäftsbeziehung zwischen Yugo und Boeing, Lockheed Martin oder dem Pentagon. Der politische und industrielle Trend erhöht die strategische Aufmerksamkeit für Antimon - ob Golden Hills jemals eine wirtschaftlich relevante Quelle werden könnte, muss die Exploration erst noch zeigen.

Beim Gold ist Yugo bereits einen Schritt weiter

Konkretere Daten liegen bislang beim Gold vor. Am Erak-Prospekt hatte Yugo im August Ergebnisse aus neun Diamantbohrungen über insgesamt 1.057 Meter gemeldet. ERDD006 lieferte 36,1 Meter mit 2,3 g/t Gold ab 51,8 Metern, darunter 3 Meter mit 14,5 g/t Gold. Innerhalb dieses Abschnitts lag ein Meter mit 42,5 g/t Gold. ERDD009 traf 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold. Auch diese Ergebnisse stellen noch keine Mineralressource dar. Sie zeigen jedoch, dass Yugo beim Gold bereits über Bohrdaten verfügt, während die Antimonstory noch früher in der Exploration steht.

Fazit

Der neue Boeing-Auftrag macht sichtbar, wie tief der amerikanische Raketenboom inzwischen in die industrielle Lieferkette hineinreicht. Lockheed verfügt über einen PAC-3-MSE-Rahmen von insgesamt 58,62 Milliarden US-Dollar, will die Produktionskapazität verdreifachen und vergibt nun allein an Boeing eine Vertragsmaßnahme mit einem ungefähren Wert von 14,7 Milliarden US-Dollar für Suchköpfe. Gleichzeitig verlangt Washington mehr Transparenz und Widerstandsfähigkeit von kritischen Defense-Lieferketten und finanziert bei Rohstoffen wie Antimon bereits den Aufbau eigener Kapazitäten. Für Yugo entsteht daraus ein interessantes strategisches Umfeld, aber noch keine wirtschaftliche Abkürzung. Die Antimonwerte bei Golden Hills stammen aus früher Exploration, eine Ressource existiert nicht. Entscheidend wird deshalb sein, ob weitere Arbeiten aus einzelnen hochgradigen Indikationen ein zusammenhängendes und letztlich wirtschaftlich relevantes System machen können. Bis dahin bleibt Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) eine frühe Explorationsstory - allerdings in einem Rohstoff, dessen strategische Bedeutung für westliche Lieferketten deutlich gestiegen ist.

Quellen

Reuters - Boeing receives Lockheed PAC-3 MSE contract worth up to $14.7 billion, 5. Oktober 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/boeing-receives-lockheed-pac-3-mse-contract-worth-up-147-billion-2026-10-05/

Lockheed Martin - Department of War Awards Lockheed Martin $58.62B for Multiyear PAC-3 MSE Production to Strengthen the Arsenal of Freedom, 29. Juli 2026

https://news.lockheedmartin.com/2026-07-29-Department-of-War-Awards-Lockheed-Martin-58-62B-for-Multiyear-PAC-3-MSE-Production-to-Strengthen-the-Arsenal-of-Freedom

The White House - Securing America's Defense Supply Chains and Ensuring Domestic Acquisition of Critical Materials, 20. Juli 2026

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/07/securing-americas-defense-supply-chains-and-ensuring-domestic-acquisition-of-critical-materials/

The White House - Fact Sheet: President Donald J. Trump Secures America's Defense Supply Chains and Ensures Domestic Acquisition of Critical Materials, 20. Juli 2026

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/07/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-americas-defense-supply-chains-and-ensures-domestic-acquisition-of-critical-materials

Nova Minerals / SEC - Annual Report 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315226045120/form10-k.htm

Nova Minerals / SEC - Defense Production Act Title III funding and antimony developmenthttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315226019450/ex99-1.htm

Yugo Metals - Golden Hills (Sinjakovo, Jezero)

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

Yugo Metals - Yugo Advances Erak Discovery, 18. August 2026

https://irw-press.com/en/yugo-advances-erak-discovery/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Yugo Metals oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Yugo Metals" oder "Nebenwerte".

Yugo Metals Ltd

Land: Australien

ISIN: AU0000404998

Yugo Metals

Disclaimer/Risikohinweis Yugo Metals

Interessenkonflikte: Mit Yugo Metals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Yugo Metals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Yugo Metals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Yugo Metals einsehen: https://www.yugometals.com/en



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Yugo Metals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 14,7 Milliarden Dollar für Boeing: Der Raketenboom erreicht die Zulieferer - und Yugo sucht einen kritischen Rohstoff appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US0970231058,US5398301094,AU000000NVA2,AU0000404998