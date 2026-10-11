Psychedelika-Boom: Ex-US-Minister Shulkin berät Emyria bei US-Expansion

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Mit dem früheren Chef der größten integrierten US-Gesundheitsorganisation will Emyria sein Klinik- und Datenmodell in den USA ins Gespräch bringen - während Compass und Eli Lilly die Zulassungsseite vorantreiben

Am 21. September teilte Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) per ASX-Mitteilung mit, dass der frühere US-Minister für Veteranenangelegenheiten, Dr. David Shulkin, als Strategic Advisor in das Unternehmen eintritt. Der Zeitpunkt fällt in eine Phase, in der Washington das Thema Psychedelika sichtbar auf die Agenda gesetzt hat: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hielt am 14. September eine öffentliche Anhörung zur möglichen therapeutischen Nutzung ab, wobei Emyria für einen Redebeitrag ausgewählt wurde.

Wer Shulkin ist - und was er für Emyria tun soll

Shulkin ist Arzt und Gesundheitsmanager. Nach Angaben der Mitteilung wurde er 2015 von Präsident Barack Obama zum Under Secretary for Health ernannt und leitete als Minister eine der weltweit größten integrierten Gesundheitsorganisationen. Er bringt zudem Erfahrung aus der Unterstützung eines ASX-notierten Gesundheitsunternehmens mit. Als Berater soll er Emyria laut Unternehmen bei Regierungs-, Gesundheits- und Marktfragen sowie beim Aufbau von Beziehungen im entstehenden US-Ökosystem für die Verabreichung psychedelischer Medikamente unterstützen. Ein Angestelltenverhältnis oder ein Vertrag über US-Umsätze folgt daraus nicht; die Berufung ist eine strategische Weichenstellung.

Der US-Kontext: Zulassungsrennen und Versorgungsfrage

Die Zulassungsseite treiben andere voran. Compass Pathways (WKN: A2QCDR | ISIN: US20451W1018) will den Antrag für COMP360, ein synthetisches Psilocybin gegen therapieresistente Depression, nach eigener Planung im vierten Quartal 2026 abschließen. Eli Lilly (WKN: 858560 | ISIN: US5324571083) kaufte im Sommer den Psychedelika-Entwickler AtaiBeckley für bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar. Beide Unternehmen entwickeln Wirkstoffe und tragen das Zulassungsrisiko.

Die Versorgungsfrage ist davon getrennt. Gegenstand der FDA-Anhörung waren laut Behörde unter anderem Qualifikation von Behandlern, Patientensicherheit, Zugang und Datenstandards. Wer künftig psychedelische Therapien unter Aufsicht durchführt, wird dabei eine Rolle spielen. Genau hier sieht sich Emyria: als Betreiber von Kliniken mit Governance, Therapeutenschulung, Patienten-Screening und Real-World-Datenerhebung, wie das Unternehmen es beschreibt.

Was Emyria vorweisen kann

Emyria betreibt nach eigenen Angaben Empax-Kliniken in Western Australia, Queensland, Victoria und - seit dem 29. September - in New South Wales, mit 18 Behandlungsplätzen und bis zu 90 möglichen Dosierungssitzungen pro Woche. In einer Präsentation im Mai nannte das Unternehmen für sein PTSD-Programm, dass 76 Prozent der Patienten eine deutliche Besserung erreichten und 67 Prozent zwölf Monate nach der Behandlung weiter in Remission waren; zudem verwies es auf ein Umsatzwachstum von 1,2 Millionen Dollar im März-Quartal und ein Global Partnership Program für internationale Wirkstoffentwickler.

Quellen:

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260921/pdf/0749p5kx9k5ynf.pdf

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260929/pdf/074n4z8wvj2ypq.pdf

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-emd/2521683

https://www.fda.gov/news-events/fda-meetings-conferences-and-workshops/considerations-potential-future-therapeutic-use-psychedelic-drugs-public-hearing-09142026

Lassen Sie sich in den Verteiler für Emyria oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Emyria" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

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