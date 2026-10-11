Uran-Flaschenhals Anreicherung: Centrus, Orano und die Abhängigkeit von Russland - warum nicht nur die Mine zählt

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Washington drängt auf mehr heimische Kapazität, Moskau kontrolliert einen großen Teil der Anreicherung. Wo Explorer wie Blast Resources in der Lieferkette stehen.

Bei Uran zählt nicht nur die Mine. Zwischen Erz und Brennelement liegen Konversion, Anreicherung und Brennstofffertigung - und gerade bei der Anreicherung ist die westliche Lieferkette dünn. Nach Berichten fordert die US-Regierung nun die staatlich kontrollierte französische Orano sowie die US-Firmen Centrus Energy und General Matter auf, ihre Anreicherungskapazitäten so schnell wie möglich auszubauen. Für Explorer wie Blast Resources ist das ein Rahmen, aber kein unmittelbarer Werttreiber.

Washington drückt aufs Tempo

Laut einer Meldung von Mitte September wollen die USA als Anreiz unter anderem Verträge einsetzen, die an das Erreichen von Entwicklungszielen geknüpft sind. Hintergrund ist der wachsende Strombedarf, der unter anderem durch Künstliche Intelligenz getrieben wird, und das Ziel, die Abhängigkeit von Russland zu beenden. Nach Angaben des Branchenberaters UxC haben sich die Uranpreise in den vergangenen fünf Jahren fast verdreifacht. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben die USA die Einfuhr von angereichertem Uran aus Russland verboten; Unternehmen können jedoch befristete Ausnahmegenehmigungen beantragen, um Lieferengpässe zu vermeiden.

Russlands Gewicht in der Lieferkette

Die US-Energieinformationsbehörde EIA beziffert Russlands Anteil an der weltweiten Anreicherungskapazität nach einem Bericht auf rund 44 Prozent. Die USA importieren zudem mehr als 90 Prozent des für ihre Kernkraftwerke benötigten Urans, vor allem aus Kanada, Kasachstan und Russland. Eine Analyse aus der vergangenen Woche weist darauf hin, dass das einzige inländisch betriebene US-Anreicherungswerk in Paducah den Betrieb eingestellt hat und Russland damit ein Druckmittel behält. Auch aus der Region um die Straße von Hormus kommen geopolitische Unsicherheiten, die Energie- und Rohstoffmärkte beschäftigen.

Centrus als Brücke

Centrus Energy (WKN: A12CTC | ISIN: US15643U1043; NYSE American: LEU) liefert Brennstoffkomponenten für Versorger und hat sich zum Ziel gesetzt, inländische Anreicherung im großen Maßstab wiederherzustellen. Zugleich zeigte das Unternehmen selbst, wie eng die Abhängigkeit war: Bereits 2024 räumte es in Meldungen ein, dass Russlands Exportlizenz für seinen größten Lieferanten Tenex entzogen wurde und dies sein Geschäft wesentlich beeinträchtigen könnte; das US-Energieministerium genehmigte Importe für 2024 und 2025 und verschob die Entscheidung für 2026 und 2027. Ausnahmen und Importverbot prägen damit weiter die Planbarkeit der Branche. Orano wiederum ist nicht börsennotiert, sondern staatlich kontrolliert, weshalb sich der Wettbewerb hier nicht über Börsenwerte vergleichen lässt.

Was das für Explorer bedeutet

Die Anreicherungsfrage ändert die Rohstoffnachfrage nicht, verschiebt aber die Einkaufspolitik. Staatliche Anreize fließen zunächst an Anbieter mit bestehender Infrastruktur und Meilensteinverträgen, nicht an Explorer in der Frühphase; ob sich daraus mittelfristig mehr Nachfrage nach nordamerikanischem Uran ergibt, ist offen. Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085; CSE: BLST) hält am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens drei Claim-Gruppen, die zusammen das Wales Lake Uranium Project bilden. Am 16. Juli meldete das Unternehmen eine starke Uran-/Thorium-Anomalie auf den Britts-Lake-Claims. Das Projekt grenzt nach Unternehmensangaben an das Typhoon-Projekt und liegt rund 30 Kilometer südlich der Funde Arrow und Triple R.

Der Flaschenhals bei der Anreicherung verdeutlicht, dass Versorgungssicherheit bei Uran mehr als Minenproduktion umfasst - und dass staatliche Förderung vor allem in Konversion und Anreicherung fließen kann.

Quellen

https://www.vol.at/usa-fordern-schnellere-uran-anreicherung-fuer-akw-ausbau/10478969

https://www.drivingeco.com/de/eeuu-prohibe-importaciones-uranio-ruso-busca-reactivar-industria-nuclear

https://www.wetterauer-zeitung.de/politik/atomare-abhaengigkeit-der-kreml-spielt-sein-staerkstes-ass-gegen-amerika-aus-zr-94504422.html

https://www.tipranks.com/news/the-fly/centrus-says-russian-federation-rescinds-license-to-export-leu-to-u-s

https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/electric-power/071924-doe-allows-nuclear-company-centrus-to-import-russian-uranium-in-2024-25

https://www.newsfilecorp.com/release/305420/Blast-Resources-Announces-Strong-UraniumThorium-Anomalies-on-Britts-Lake-Claims-in-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.morningstar.com/news/pr-newswire/20260703va97860/blast-resources-announces-exploration-results-at-its-flagship-wales-lake-project-in-the-athabasca-basin-region-saskatchewan

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

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Enthaltene Werte: US15643U1043,CA09345L1085