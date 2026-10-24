Almonty und Chinas Wolfram-Bremse: Was der Rohstoffschock für die Uran-Lieferkette bedeutet

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Wenn ein Staat bei einem Rohstoff über 80 Prozent des Angebots kontrolliert, entsteht ein Preisschock - im Uranmarkt heißt der Engpass Anreicherung, und Blast Resources sucht am Rand des Athabasca-Beckens

Wenn ein Land über 80 Prozent eines Rohstoffs kontrolliert und die Ausfuhr mit Lizenzen drosselt, verändert sich der Markt binnen Monaten. Das zeigt Wolfram: China beschränkte die Exportlizenzen für das Vorprodukt Ammoniumparawolframat (APT) nach Berichten auf 15 staatlich kontrollierte Unternehmen, die Ausfuhren tendieren seit Anfang 2026 gegen null. Laut einem Börsenbericht stieg der Preis je Tonne von rund 900 US-Dollar Ende 2025 auf über 3.000 US-Dollar im April. In diese Lücke stößt Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072), das im März 2026 die erste Ausbaustufe der Sangdong-Mine in Südkorea in Betrieb genommen hat.

Sangdong: Westliche Alternative mit Anlaufrisiken

Nach Unternehmensangaben kann die erste Ausbaustufe jährlich rund 640.000 Tonnen Erz verarbeiten und daraus etwa 2.300 Tonnen Wolframkonzentrat gewinnen. Der Wolframtrioxid-Gehalt liegt laut Berichten bei durchschnittlich 0,51 Prozent, rund dem Dreifachen des weltweiten Durchschnitts, die Lebensdauer ist auf mehr als 45 Jahre ausgelegt. Ein Projekt in Montana soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 folgen. Politischer Rahmen: Ab Januar 2027 schließt das Pentagon laut Berichten Wolfram aus nicht verbündeten Staaten wie China, Russland oder Nordkorea von der Beschaffung aus.

Uran: Der Engpass liegt in der Mitte der Kette

Im Uranmarkt kontrolliert kein einzelnes Land 80 Prozent des Angebots, doch die Konzentration ist hoch. Kasachstan stellt nach dem Sprott-Bericht "On the Cusp of a New Contracting Cycle" rund 39 Prozent der weltweiten Förderung, ein großer Teil davon ist über Langfristverträge an China und Russland gebunden und wird zunehmend nach Indien gelenkt. Bei den Zwischenstufen ist Russland stark: Es deckt in Europa laut Sprott 16 Prozent des Urans, 24 Prozent der Konversion und 23 Prozent der Anreicherung ab; 2025 stiegen die russischen Lieferungen an EU-Versorger bei Uran um sieben, bei Konversion um neun und bei Anreicherung um zwölf Prozent. Die EU hat Importe aus Russland nicht beschränkt, während die USA ihre Einfuhr schrittweise bis 2028 untersagen.

Zugleich ist der Markt untervertragen. Bis zum 10. August waren für 2026 nach Sprott-Angaben nur rund 37 Millionen Pfund Uranoxid langfristig kontrahiert, das 14. Jahr in Folge, in dem Versorger weniger vertraglich sichern, als sie verbrauchen. Der Langfristpreis liegt laut dem Sprott-Autor Jacob White bei 94 US-Dollar je Pfund, dem höchsten Stand seit 18 Jahren. Die Parallele zu Wolfram: Auch hier machen geopolitische Eingriffe aus einem Rohstoffmarkt eine Frage der Versorgungssicherheit. Der Unterschied: Bei Uran dauert es Jahre, bis neue Minen produzieren, und Fertigungsstufen wie Anreicherung lassen sich nicht schnell ausbauen.

Blast Resources: Explorer am Rand des Athabasca-Beckens

Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085; CSE: BLST) konzentriert sich auf das Wales-Lake-Uranprojekt im Südwesten des Athabasca-Beckens in Saskatchewan, das aus drei Claim-Gruppen besteht. Es liegt im Patterson-Lake-Korridor, in dem laut Blast die Lagerstätten Triple R und Arrow liegen. Arrow gehört NexGen Energy (WKN: A1WZPW | ISIN: CA65340P1062) und gilt nach Darstellung von Blast als größte Quelle kostengünstigen Urans weltweit, mit potenziell bis zu 30 Millionen Pfund jährlich nach Produktionsstart. Das Wales-Lake-Projekt liegt nach Unternehmensangaben rund zehn Kilometer südlich einer Uranmineralisierung in einem Entdeckungsbohrloch von F4 Uranium.

Im Juli meldete Blast Ergebnisse seiner Explorationskampagne: Fünf Ziele wurden anhand von Magnetik-Lineamenten und regionalen Uran-Thorium-Anomalien für weitere Untersuchungen ausgewählt; später folgten die Meldung einer Struktur-Korridor-Zone und starker Uran-Thorium-Anomalien.

Einordnung

Der Wolframmarkt zeigt, wie schnell geopolitische Eingriffe die Lage in einem kleinen Rohstoffmarkt verändern können. Beim Uran ist die Lage ähnlich: Förderung, Konversion und Anreicherung sind auf wenige Länder konzentriert, und Versorger sichern weniger Mengen ab, als sie verbrauchen. Für Explorer wie Blast Resources bedeutet das ein günstiges Umfeld, entscheidend sind aber die Bohrergebnisse.

Quellen

https://www.boerse-express.com/news/articles/almonty-aktie-zeigt-das-potenzial-901374

https://www.boerse-express.com/news/articles/almonty-aktie-aufbruchstimmung-pur-878352

https://www.boerse-express.com/news/articles/almonty-aktie-chancenreiches-umfeld-888392

https://northernminer.com/news/europes-russian-uranium-reliance-grows-sprott-says/1003894178

https://iz.ru/en/node/2153235

https://www.geomechanics.io/news/article/europes-growing-reliance-on-russian-uranium-supply-and-pricing-lens-for-mine-planners

https://www.newsfilecorp.com/company/11914/Blast-Resources-Inc.

https://www.prnewswire.com/news-releases/blast-resources-appoints-andy-yackulic-as-an-independent-director-302862010.html

https://www.tipranks.com/news/company-announcements/blast-resources-ramps-up-uranium-exploration-efforts

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

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Enthaltene Werte: CA65340P1062,CA09345L1085,CA0203987072