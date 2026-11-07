Brent über 100 Dollar, Erdgas im Plus: BASF zeigt, warum Energie zur Standortfrage wird - und was das für Uran bedeutet

Anzeige / Werbung

Ludwigshafen fällt unter 30.000 Vollzeitstellen, Strom und Gas bleiben der Kostenblock der Chemie - Uran-Explorer wie Blast Resources arbeiten am anderen Ende der Energiekette

Makroökonomische und politische Faktoren treiben Energieträger in immer neue Höhen: Brent-Öl kostete zuletzt über 100 US-Dollar, Erdgas legte binnen eines Monats rund zehn Prozent zu. Für energieintensive Branchen ist das mehr als eine Schlagzeile. BASF (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111) zählt nach Börsenberichten zu den größten Einzelverbrauchern von Gas und Strom in Deutschland, und das Stammwerk Ludwigshafen ist mit mehr als 200 Anlagen der größte zusammenhängende Chemiestandort der Welt.

Ludwigshafen: Wenn Energie zur Standortfrage wird

Im zweiten Quartal 2026 hob BASF seine Ergebnisprognose an, zugleich fiel die Zahl der Vollzeitstellen am Stammwerk erstmals seit 1954 unter 30.000, wie ein Bericht unter Verweis auf die Quartalsmitteilung vom 29. Juli festhält. Das Unternehmen senkte die Sachinvestitionen für 2026 bis 2029 laut Berichten um 20 Prozent auf 13 Milliarden Euro und hob die Preise für Reinigungs- und Pflegeprodukte in Europa um bis zu 30 Prozent an, mit Verweis auf steigende Rohstoff-, Logistik- und Energiekosten. Parallel baut BASF am Standort eine Industriewärmepumpe, die ab Mitte 2027 bis zu 500.000 Tonnen CO2-freien Dampf pro Jahr liefern soll.

Strom als Wettbewerbsfaktor - nicht nur für die Chemie

Energiepreise wirken über Standortentscheidungen weit über einzelne Unternehmen hinaus. Der Strombedarf wächst zusätzlich durch Rechenzentren und Elektrifizierung. Während Deutschland den Ausstieg aus der Kernenergie im April 2023 vollzogen hat, haben nach Angaben von Blast Resources über zwei Dutzend Staaten zugesagt, ihre Kernkraftkapazität bis 2050 zu verdreifachen. In welchem Umfang diese Pläne umgesetzt werden, ist offen, und die Einschätzungen darüber gehen auseinander. Klar ist, dass jeder Ausbau Brennstoff voraussetzt, also Uran, Konversion und Anreicherung.

Uran: Nachfrage trifft auf einen unterversorgten Markt

Der Uranmarkt ist nach dem Sprott-Bericht "On the Cusp of a New Contracting Cycle" von Vorsicht der Versorger geprägt: Bis zum 10. August waren für 2026 nur rund 37 Millionen Pfund Uranoxid langfristig kontrahiert, das 14. Jahr in Folge mit weniger Absicherung als Verbrauch. Der Langfristpreis liegt laut Sprott-Autor Jacob White bei 94 US-Dollar je Pfund und damit auf dem höchsten Stand seit 18 Jahren. Europas Versorger sind zudem von russischen Lieferungen abhängig: 16 Prozent des Urans, 24 Prozent der Konversion und 23 Prozent der Anreicherung kommen laut Bericht aus Russland. Wer diese Mengen ersetzen will, konkurriert mit anderen Käufern um Material aus Kanada, Australien und den USA.

Blast Resources: Suche im Patterson-Lake-Korridor

Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085; CSE: BLST) erkundet im Südwesten des Athabasca-Beckens in Saskatchewan das Wales-Lake-Projekt. Es liegt im Patterson-Lake-Korridor, in dem laut Blast die Lagerstätten Triple R und Arrow liegen. Arrow gehört NexGen Energy (WKN: A1WZPW | ISIN: CA65340P1062). Im Juli nannte Blast fünf Ziele, die anhand von Magnetik-Lineamenten und regionalen Uran-Thorium-Anomalien für weitere Untersuchungen ausgewählt wurden. Zuletzt berief das Unternehmen Andy Yackulic als unabhängigen Direktor.

BASF zeigt, wie stark Energiekosten die Standortentscheidungen der Industrie prägen. Daraus folgt noch keine Kernkraft-Renaissance in Deutschland, wohl aber eine Debatte darüber, welche Energiequellen planbar und bezahlbar sind. Auf der Brennstoffseite stehen Versorger vor Verträgen, die Material aus verbündeten Ländern erfordern, und Explorer wie Blast Resources, die in Kanada nach neuen Vorkommen suchen.

Quellen

https://www.drweb.de/basf-ludwigshafen-stellenabbau-konzernumbau/

https://www.boerse-express.com/news/articles/basf-aktie-angespannte-situation-874779

https://www.boerse-express.com/news/articles/basf-aktie-hauptversammlung-gespaltene-lager-893113

https://northernminer.com/news/europes-russian-uranium-reliance-grows-sprott-says/1003894178

https://www.geomechanics.io/news/article/europes-growing-reliance-on-russian-uranium-supply-and-pricing-lens-for-mine-planners

https://www.prnewswire.com/news-releases/blast-resources-appoints-andy-yackulic-as-an-independent-director-302862010.html

https://www.newsfilecorp.com/company/11914/Blast-Resources-Inc.

https://www.wallstreet-online.de/statistik/top-aktien-meistgesucht

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

Disclaimer/Risikohinweis Blast Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Blast Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Blast Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Blast Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Blast Resources einsehen: https://blastresources.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Blast Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Brent über 100 Dollar, Erdgas im Plus: BASF zeigt, warum Energie zur Standortfrage wird - und was das für Uran bedeutet appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000BASF111,CA65340P1062,CA09345L1085