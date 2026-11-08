24 Prozent der weltweiten Uranproduktion: Warum Kanadas Athabasca-Becken für die Atomenergie strategisch wichtig ist

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Kanada lieferte 2024 rund 24 Prozent der weltweiten Uranproduktion. Die aktive Förderung und Verarbeitung konzentrierte sich dabei auf Saskatchewan - eine Provinz, deren Norden eines der bedeutendsten Uranreviere der Welt beherbergt: das Athabasca-Becken.

Die Zahl beschreibt Kanadas Anteil an der damaligen Jahresproduktion, nicht den Anteil an den weltweiten Reserven. Sie zeigt dennoch, warum die Region für die Versorgung von Kernkraftwerken wichtig ist. Hier produzieren etablierte Bergbauunternehmen, während Entwickler und Explorer nach weiteren Lagerstätten suchen.

Warum die Region so wichtig ist

Das Athabasca-Becken ist vor allem für hochgradige Uranvorkommen bekannt. Nach Angaben von Natural Resources Canada können die Konzentrationen in den derzeit produzierenden kanadischen Lagerstätten bis zu 100-mal höher sein als der weltweite Durchschnitt.

Hohe Gehalte können für die Wirtschaftlichkeit eines Bergwerks bedeutsam sein. Sie allein entscheiden jedoch nicht über den Erfolg: Auch Tiefe, Gewinnbarkeit, Infrastruktur, Genehmigungen und Entwicklungskosten spielen eine Rolle.

Für Länder, die ihre nukleare Stromversorgung langfristig sichern wollen, kommt ein weiterer Faktor hinzu: Kanada verfügt über bestehende Förderung und Erfahrung in der Uranverarbeitung. Neue Projekte müssen dennoch den Weg von der Entdeckung bis zur Produktion finanzieren und genehmigen lassen.

Cameco produziert, NexGen entwickelt

Cameco (ISIN: CA13321L1085) betreibt mit Cigar Lake und McArthur River/Key Lake zwei bedeutende Urananlagen im Athabasca-Becken. Sie bilden einen Teil der bereits bestehenden kanadischen Versorgung.

NexGen Energy (ISIN: CA65340P1062) arbeitet dagegen daran, eine jüngere Entdeckung zur Mine zu entwickeln. Sein Rook-I-Projekt beherbergt die Arrow-Lagerstätte. Die kanadische Atomaufsicht hat die Standortvorbereitung und den Bau genehmigt; das Projekt befindet sich auf dem Weg zur möglichen Produktion.

Dass das Revier auch für globale Bergbaukonzerne interessant ist, zeigt BHP (ISIN: AU000000BHP4). Reuters berichtete im August, NexGen stehe wegen Rook I in regelmäßigem Austausch mit BHP. Eine Beteiligung oder Transaktion wurde damit nicht bestätigt.

Standard und Stallion testen ihre Ziele bereits mit Bohrungen

Standard Uranium (ISIN: CA85422Q8487) konzentriert sich unter anderem auf Davidson River im Südwesten des Beckens. Im Sommerprogramm 2026 absolvierte das Unternehmen nach eigenen Angaben zwölf Bohrungen über insgesamt 6.734 Meter.

Dabei meldete Standard geologische Strukturen, Gesteinsveränderungen und erhöhte Radioaktivität in mehreren Bohrlöchern. Die chemischen Laboranalysen standen beim Update vom 1. Oktober noch aus. Radioaktivitätsmessungen sind wichtige Hinweise für die Exploration, ersetzen aber keine Laborbestimmung des Urangehalts.

Stallion Uranium (ISIN: CA8529192087) untersucht unter anderem das Coyote-Ziel auf seinem Moonlite-Projekt. Im August berichtete das Unternehmen von 4.626 bereits gebohrten Metern und plante eine Ausweitung des Programms. Auch hier geht es darum, geophysikalische Ziele und die Interpretation des Untergrunds durch Bohrungen zu überprüfen.

Blast Resources untersucht einen Strukturkorridor

Blast Resources (ISIN: CA09345L1085) befindet sich mit Wales Lake ebenfalls im Südwesten des Athabasca-Reviers. Im Juli beschrieb das Unternehmen einen strukturellen Korridor, der innerhalb seiner Claims über rund neun Kilometer verfolgt werden kann.

Die Interpretation beruht auf einer luftgestützten Magnetikuntersuchung und historischen Explorationsdaten. Leitfähigkeitsstrukturen deuten nach Unternehmensangaben auf eine mögliche Breite von drei Kilometern hin.

Für die Uransuche sind solche Zonen interessant, weil Störungen im Gestein Wege für mineralführende Flüssigkeiten gebildet haben könnten. Der Korridor liefert Blast damit einen Ansatzpunkt, um weitere Untersuchungen und mögliche Bohrziele einzugrenzen.

Im Vergleich zu Standard und Stallion, die bereits umfangreiche Programme durchgeführt haben, steht Wales Lake bei der Entwicklung und Überprüfung der Ziele früher. Die benachbarten Uranentdeckungen belegen das Potenzial der Region, erlauben aber keine Rückschlüsse auf einen Fund bei Blast.

Fazit

Das Athabasca-Becken verbindet bestehende Uranproduktion mit einer aktiven Suche nach den Lagerstätten von morgen. Camecos Betriebe zeigen seine heutige Bedeutung; Rook I verdeutlicht den langen Weg von einer Entdeckung zur möglichen Mine.

Standard und Stallion liefern durch ihre Bohrprogramme neue Informationen über ihre jeweiligen Projekte. Blast konzentriert sich auf die geologische Auswertung von Wales Lake und einen identifizierten Strukturkorridor. Für Anleger sind das unterschiedliche Entwicklungsstände mit entsprechend unterschiedlichen Chancen und Risiken.

Bei Blast stehen die weitere Eingrenzung geeigneter Ziele, die Finanzierung der Exploration und letztlich eigene Bohrergebnisse im Mittelpunkt. Eine definierte Mineralressource ist für Wales Lake bislang nicht ausgewiesen. Die Stärke des Athabasca-Beckens liegt in seiner Kombination aus bekannten Lagerstätten, Infrastruktur und weiterem Explorationspotenzial - welchen Beitrag Wales Lake dazu leisten kann, wird die weitere Arbeit zeigen.

Quellen

Natural Resources Canada: "Uranium and nuclear power facts".

https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-metals-facts/uranium-nuclear-power-facts

Government of Canada: "Government of Canada Commits to New Strategy for Nuclear Energy", 2026.

https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2026/04/government-of-canada-commits-to-new-strategy-for-nuclear-energy.html

Canadian Nuclear Safety Commission: "Rook I".

https://www.cnsc.gc.ca/eng/uranium/mines-and-mills/rook-1/index.cfm

Reuters: "Canadian miner NexGen Energy holds talks with BHP as it seeks $1 billion for uranium project", 17. August 2026.

https://www.reuters.com/business/energy/canadian-miner-nexgen-energy-holds-talks-with-bhp-it-seeks-1-billion-uranium-2026-08-17/

Standard Uranium: "Standard Uranium Intersects Significant Structure, Alteration, and Anomalous Radioactivity …", 1. Oktober 2026.

https://www.standarduranium.ca/news-releases/standard-uranium-intersects-significant-structure-alteration-and-anomalous-radioactivity-in-multiple-drill-holes-at-the-davidson-river-project-concludes-summer-drill-program

Stallion Uranium: "Stallion Uranium Intersects Highest Radioactivity to Date at Coyote", 13. August 2026.

https://stallionuranium.com/stallion-uranium-intersects-highest-radioactivity-to-date-at-coyote-plans-to-expand-drill-program-to-6750-metres/

Blast Resources: "Blast Resources Announces a Structural Corridor on at its Flagship Wales Lake Project", 7. Juli 2026.

https://blastresources.com/blast-resources-announces-a-structural-corridor-on-at-its-flagship-wales-lake-project/

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