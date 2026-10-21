IsoEnergy und die Athabasca-Region: Was Explorer am Beckenrand von den Etablierten unterscheidet

Anzeige / Werbung

Hochgradige Funde im Osten, tiefliegende Lagerstätten im Südwesten: Blast Resources sucht im Patterson Lake Corridor noch nach dem ersten Nachweis.

Zwei Ränder, zwei geologische Konzepte

Das Athabasca-Becken gilt wegen seiner außergewöhnlich hohen Urangehalte als Referenzregion. Im Osten liegen bekannte Funde unter einer Sandsteinbedeckung am Übergang zum kristallinen Grundgebirge. Am Südwestrand, im sogenannten Patterson Lake Corridor, befinden sich nach Angaben von Blast Resources zwei bedeutende Lagerstätten: Triple R und Arrow. Arrow beschreibt das Unternehmen als größte Quelle kostengünstigen Urans weltweit, die nach Inbetriebnahme potenziell bis zu 30 Millionen Pfund hochgradiges Uran pro Jahr liefern könne. Gesucht wird dort vor allem mit geophysikalischen Methoden, da die Mineralisierung unter Überdeckung liegen kann.

IsoEnergy: Der Athabasca-Explorer als Messlatte

IsoEnergy (WKN: A412Q0 | ISIN: CA46500E8678) mit Sitz in Saskatoon konzentriert sich auf Uranprojekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Zu den Liegenschaften zählen laut justETF Larocque East, Geiger, Thorburn Lake und Radio. Auf Larocque East liegt das hochgradige Hurricane-Vorkommen, das als eine der bedeutenderen jüngeren Uranentdeckungen Kanadas gilt. IsoEnergy wies für 2025 keinen Umsatz aus; der Nettoverlust lag bei rund einer Million Euro.

Blast Resources: Fünf Ziele in der Region

Blast Resources (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) hat sein Flaggschiffprojekt Wales Lake knapp außerhalb des südwestlichen Beckenrands. Es liegt nach Unternehmensangaben rund 30 Kilometer südlich von Arrow und Triple R und rund zehn Kilometer südlich einer Uranmineralisierung in einer Entdeckungsbohrung eines Nachbarunternehmens. Im Dezember 2024 wurde ein hochauflösender Aeromagnetik-Flug über die Claims Britt Lake, Brazier South und North Agar durchgeführt. Auf Basis magnetischer Lineamente und regionaler Uran-Thorium-Anomalien wählte Blast fünf Ziele für weitere Untersuchungen aus. Die Ergebnisse wurden am 2. Juli 2026 gemeldet. Zudem identifizierte das Unternehmen zwei Strukturtrends und eine vermutete Faltenachse im Projektgebiet.

Dem Verwaltungsrat gehört laut einer Unternehmensmitteilung Andy Yackulic als unabhängiger Direktor an. Er leitete laut Mitteilung das Explorationsteam, das die hochgradige Uranlagerstätte Fox Lake entdeckte.

Quellen

https://www.newsfilecorp.com/release/303832/Blast-Resources-Announces-Exploration-Results-at-Its-Flagship-Wales-Lake-Project-in-the-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://wwww.stockwatch.com/News/Item/Z-C!BLST-3838039/C/BLST

https://www.itiger.com/news/2662081919

https://financialfilings.com/companies/blast-resources-inc/

https://www.justetf.com/uk/stock-profiles/CA46500E8678

https://www.ariva.de/aktien/isoenergy-ltd-aktie

https://www.onvista.de/aktien/Isoenergy-Aktie-CA46500E8678

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

Disclaimer/Risikohinweis Blast Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Blast Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Blast Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Blast Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Blast Resources einsehen: https://blastresources.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Blast Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post IsoEnergy und die Athabasca-Region: Was Explorer am Beckenrand von den Etablierten unterscheidet appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA09345L1085,CA46500E8678