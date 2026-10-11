190 Mio. Euro von sieben Banken: FACC legt das Fundament für einen 350-Mio.-Euro-Wachstumsplan

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FACC hat gerade eine der wichtigsten finanziellen Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Am 2. Oktober meldete das Unternehmen einen neuen Konsortialkredit über 190 Mio. Euro. Sieben Banken aus Österreich und Deutschland beteiligen sich an der Finanzierung unter Führung der UniCredit Bank Austria.

Die Zahl bekommt erst im Zusammenhang ihre Bedeutung. Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) will bis 2030 insgesamt rund 350 Mio. Euro in neue Technologien, Infrastruktur und den Ausbau ihrer weltweiten Standorte investieren. Der neue Kredit ist damit kein isoliertes Finanzierungsprojekt. Er soll die industrielle Expansion begleiten, die längst begonnen hat.

190 Mio. Euro Kredit bedeuten nicht 190 Mio. Euro neue Investitionen

Zunächst ist eine wichtige Abgrenzung nötig. FACC nimmt nicht einfach 190 Mio. Euro auf und gibt diese Summe unmittelbar für neue Maschinen aus.

Der neue Konsortialkredit refinanziert auch die bestehende syndizierte Finanzierung. Gleichzeitig schafft die Kreditlinie nach Angaben des Unternehmens langfristige Finanzierungskapazität und zusätzliche Flexibilität für weitere Investitionen und strategische Wachstumschancen.

Die 190 Mio. Euro dürfen deshalb nicht mit dem Investitionsbudget von 350 Mio. Euro gleichgesetzt oder davon abgezogen werden. Beide Zahlen beschreiben unterschiedliche Dinge: Die eine betrifft die Finanzierungsstruktur, die andere die geplanten industriellen Ausgaben bis 2030.

Gerade diese Kombination macht die Meldung interessant. FACC plant nicht nur Wachstum, sondern ordnet parallel die Finanzierung für die Umsetzung neu.

120 Mio. Euro fließen allein nach St. Martin

Das sichtbarste Projekt des Investitionsprogramms entsteht derzeit in Oberösterreich. In St. Martin im Innkreis errichtet FACC auf rund 20.000 Quadratmetern ein neues Hightech-Werk.

Die Investitionssumme beträgt etwa 120 Mio. Euro. Bis zu 300 zusätzliche Arbeitsplätze sollen entstehen. Vor allem aber will FACC die Fertigungskapazität für großflächige Aerostructures-Komponenten am Standort verdoppeln.

Produziert werden sollen dort unter anderem große Steuerflächen wie Höhen- und Querruder. Die Fertigung soll stark automatisiert und digitalisiert werden. Zusätzlich entsteht eine Forschungsinfrastruktur, in der neue Prozesse bis zur Serienreife entwickelt werden können.

Damit entfällt allein auf dieses Projekt rechnerisch mehr als ein Drittel des bislang kommunizierten 350-Mio.-Euro-Investitionsrahmens.

Kroatien zeigt, dass die Expansion bereits läuft

Auch außerhalb Österreichs investiert FACC. Ende September eröffnete das Unternehmen die Erweiterung seines Werks im kroatischen Jakovlje. Insgesamt wurden dort inzwischen 36 Mio. Euro investiert.

Die Produktionsfläche wurde verdreifacht, mehr als 500 Menschen arbeiten am Standort. Damit ist Jakovlje inzwischen das größte FACC-Produktionswerk außerhalb Österreichs.

Die Erweiterung betrifft insbesondere Cabin Interiors. Eine automatisierte Lackieranlage ist bereits installiert, zusätzlich soll die Pressenfertigung von Composite-Bauteilen aufgebaut werden.

St. Martin und Jakovlje zeigen zwei unterschiedliche Seiten desselben Investitionsprogramms: In Österreich erweitert FACC die Kapazität für große Strukturbauteile. In Kroatien wächst ein spezialisierter Standort für Kabinenkomponenten.

Das operative Geschäft muss mitwachsen

Der Zeitpunkt für die neue Finanzierung fällt in eine Phase steigender Umsätze und Ergebnisse. Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte FACC den Umsatz um 8,6% auf 526,3 Mio. Euro. Das EBIT verbesserte sich um 38% auf 25,3 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte das Management einen Konzernumsatz von mehr als einer Milliarde Euro.

Damit entsteht allerdings auch eine anspruchsvollere Aufgabe. Wer heute neue Werke, Maschinen und Technologien finanziert, muss diese Kapazitäten später ausreichend auslasten. Investitionen erzeugen zunächst Kosten und Kapitalbedarf. Ihr wirtschaftlicher Nutzen entsteht erst, wenn die zusätzlichen Anlagen produktiv eingesetzt werden.

Genau deshalb ist die 190-Mio.-Euro-Meldung mehr als eine Banknachricht. Sie gehört unmittelbar zur Wachstumsstrategie.

Aus 350 Mio. Euro Planung wird schrittweise industrielle Realität

FACC hat den Investitionsrahmen von rund 350 Mio. Euro bereits im Frühjahr vorgestellt. Inzwischen lässt sich zunehmend erkennen, was hinter dieser Zahl steckt.

120 Mio. Euro fließen in das neue Werk in St. Martin. Der Standort in Kroatien wurde nach insgesamt 36 Mio. Euro Investitionen gerade deutlich erweitert. Neue Automatisierungstechnologien wie Automated Fiber Placement sollen die Composite-Produktion weiter industrialisieren. Parallel baut FACC sein internationales Fertigungsnetz aus. Mit dem neuen Konsortialkredit kommt jetzt die Finanzierungsseite hinzu.

Der eigentliche Aha-Effekt steckt deshalb weniger in den 190 Mio. Euro allein. FACC verbindet derzeit drei Ebenen gleichzeitig: steigende operative Leistung, einen Investitionsplan von 350 Mio. Euro und eine neu aufgestellte langfristige Finanzierung.

Bis 2030 muss daraus vor allem eines werden: zusätzliche produktive Kapazität. Denn erst wenn neue Werke und Technologien ausreichend Geschäft erzeugen, wird aus einer großen Investitionssumme tatsächlich eine erfolgreiche Wachstumsstrategie.

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Quellen



FACC - Neuer Konsortialkredit vom 2. Oktober 2026

https://press.facc.com/news-facc-finanziert-naechste-wachstumsphase?id=249365&l=deutsch&menueid=14307

FACC - 350 Mio. Euro Investitionen und neues Werk in St. Martin

https://www.facc.com/de/news/facc-errichtet-neues-hightech-werk-am-standort-oberoesterreich/

FACC - Werkserweiterung Kroatien

https://press.facc.com/news-facc-staerkt-internationales-fertigungsnetzwerk-mit-werksausbau-in-kroatien?id=248684&l=deutsch&menueid=14307

FACC - Halbjahreszahlen 2026

https://www.facc.com/de/news/facc-setzt-wachstumskurs-fort-umsatz-und-ergebnis-legen-deutlich-zu-eur-120-millionen-investitionen-fuer-weiteres-wachstum/

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