Die Nervosität an den Märkten nimmt zu. Getrieben werden die Kurse von dem Einstieg von Großinvestoren oder der KI oder politischen Äußerungen oder dem aktuellen Kriegsgeschehen. Während der Chipriese Infineon trotz Marktturbulenzen von einem gigantischen KI-Booster profitiert, gewinnt bei Puma die chinesische Anta an Einfluss und könnte dem Sportartikelhersteller genau den frischen Schwung verleihen, den er jetzt braucht. Gleichzeitig steht das kanadische Technologie-Unternehmen HPQ Silicon direkt an einer entscheidenden Hürde. Bricht der Kurs hier aus, winkt spürbares Potenzial. Welche Chancen jetzt in diesen drei völlig unterschiedlichen Werten stecken und wo sich der Einstieg wirklich lohnt, erfahren Sie im vollständigen Artikel! Lesen Sie jetzt weiter!
Enthaltene Werte: DE0006969603,CA40444L1031,DE0006231004Den vollständigen Artikel lesen ...
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