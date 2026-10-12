DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BASF/EVONIK/RAG-STIFTUNG - Evonik muss im Abwehrkampf gegen die Übernahmepläne von BASF vorerst ohne ein klares Bekenntnis der RAG-Stiftung auskommen. Das Kuratorium der Stiftung, die 44 Prozent der Anteile hält, hatte am Freitagmittag in Essen erstmals über die Offerte beraten. Anschließend teilte die Stiftung lediglich mit, das Kuratorium habe sich vom Vorstand über das Übernahmeinteresse von BASF an Evonik informieren lassen. Wie das Handelsblatt aus Kreisen von Beteiligten erfuhr, will sich der Hauptaktionär vorerst bewusst heraushalten und spielt den Ball an die Vorstände von Evonik und BASF zurück. Man sei überzeugt, dass die beiden Konzerne zunächst bilateral verhandeln müssten. Im Vorfeld der Sitzung wurde in Evonik-Unternehmenskreisen noch betont, man gehe davon aus, dass die Stiftung als Hauptaktionär auf der eigenen Seite stehe. (Handelsblatt)

NVIDIA - Nvidia führt Gespräche über eine Übernahme oder eine Aufstockung seiner Beteiligung an dem US-Startup Reflection AI. Das Unternehmen entwickelt Open-Weight-Modelle, von denen sich die Regierung von US-Präsident Donald Trump erhofft, dass sie mit günstigen chinesischen Alternativen konkurrieren können, wie die Financial Times berichtet. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, und ein Deal könnte verschiedene Formen annehmen. Dazu gehöre auch ein sogenannter "Acqui-hire", bei dem Nvidia Personal übernehmen und Technologie lizenzieren würde, ohne die langwierige behördliche Prüfung zu durchlaufen, die mit einer vollständigen Übernahme einhergeht. Nvidia, einer der größten Aktionäre von Reflection, könnte sich auch für eine weitere Eigenkapitalinvestition oder eine Vereinbarung entscheiden, um dem Startup mehr Chips und Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. (Financial Times)

BMW - BMW will sich angesichts des hohen Kostendrucks mithilfe von Künstlicher Intelligenz neu aufstellen. Dabei sollen KI-Agenten zunehmend eigenständig Aufgaben und komplexe Abläufe übernehmen. Im Einkauf testet BMW bereits vier spezialisierte Agenten für Flexibilität, Risiken, Qualität und Materialkosten. Allein dort sollen zunächst Einsparungen im mittleren dreistelligen Millionenbereich erzielt werden. Ob das gelingt, hängt auch von der konzernweiten Standardisierung und der Zusammenarbeit über Ressortgrenzen hinweg ab. (Handelsblatt)

JP MORGAN - JP Morgan Asset Management will sein verwaltetes Vermögen in Europa in den nächsten fünf Jahren auf 2 Billionen US-Dollar verdoppeln. Dabei setzt das Unternehmen darauf, dass die Vermögenden des Kontinents das Wachstum der Investmentsparte der Wall-Street-Bank antreiben können. "Europa ist ein sehr guter Ort für uns, um weiter zu wachsen", sagte Patrick Thomson, CEO von JP Morgan Asset Management für EMEA, in einem Interview. "Unsere drei strategischen Prioritäten - aktive ETFs, alternative Investments und die Entwicklung von Partnerschaften mit den größten Vermögensverwaltern - werden unser Wachstum antreiben." JP Morgan Asset Management hat seine Vermögenswerte in Europa in den vergangenen neun Jahren bereits von 500 Milliarden auf 1 Billion US-Dollar verdoppelt, angetrieben von steigenden Märkten sowie Zuflüssen von neuen und bestehenden Kunden. (Financial Times)

HELSING - Die Rüstungsfirma Helsing hat Insidern zufolge mehr Zeit für die Zulassung ihrer Kampfdrohne durch die Bundeswehr erhalten. Bisher stehe bei der HX-2-Drohne von Helsing noch ein notwendiger Test aus, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. Dafür habe die Firma bis Ende Oktober Zeit erhalten. Das Bundesverteidigungsministerium bestätigte auf Anfrage, einem Unternehmen sei zusätzliche Zeit zur Erfüllung eines Meilensteins gewährt worden, da die Verzögerung nicht durch den Auftragnehmer selbst verursacht worden sei. Ob es sich um Helsing oder den Mitbewerber Stark Defense handelte, wollte das Ministerium nicht mitteilen. (Handelsblatt)

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October 12, 2026 00:26 ET (04:26 GMT)

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