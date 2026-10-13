Mehr Atomkraft, aber genug Uran? Italiens Kurswechsel verschärft die Versorgungsfrage

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Italien öffnet nach fast vier Jahrzehnten wieder die Tür zur Kernenergie. Am 23. September 2026 verabschiedete das Parlament den gesetzlichen Rahmen für einen möglichen Wiedereinstieg. Neue Reaktoren stehen damit noch nicht bereit. Doch die Entscheidung zeigt, wie sich Europas energiepolitische Prioritäten verändern: Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige Strompreise verleihen der Kernkraft neues Gewicht.

Für den Uranmarkt entsteht daraus eine langfristige Herausforderung. Zusätzliche Reaktoren benötigen verlässliche Brennstofflieferungen. Neue Uranminen lassen sich allerdings ebenso wenig kurzfristig errichten wie Atomkraftwerke.

Mehr als 80 Milliarden Dollar jährlich

Italiens Regierung erhält zwölf Monate Zeit, um die notwendigen Durchführungsbestimmungen auszuarbeiten. Dazu gehören Regeln für Genehmigungen, Sicherheit und die künftige Aufsicht. Im Mittelpunkt stehen moderne Reaktortechnologien, darunter modulare Anlagen.

Der Kurswechsel fügt sich in einen internationalen Investitionstrend ein. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur übersteigen die weltweiten Investitionen in Kernenergie inzwischen 80 Milliarden US-Dollar jährlich. In 15 Ländern befinden sich nahezu 80 Gigawatt neue nukleare Leistung im Bau.

Für Anleger liegt die entscheidende Frage deshalb auch unter der Erde: Woher kommt der Brennstoff für eine wachsende Reaktorflotte?

Uranressourcen müssen erst zu Produktion werden

Die World Nuclear Association schätzt den Uranbedarf der Reaktoren für 2025 auf rund 68.920 Tonnen. In ihrem Referenzszenario steigt dieser bis 2040 auf mehr als 150.000 Tonnen jährlich.

Das ist eine Szenariorechnung, keine garantierte Entwicklung. Verzögerungen beim Reaktorbau können den Nachfrageanstieg bremsen. Gleichzeitig stellt der Verband fest, dass ausreichend Uranressourcen vorhanden sind, diese jedoch durch rechtzeitige Investitionen erschlossen werden müssen.

Bereits 2024 deckte die Minenproduktion nach Verbandsangaben rund 90 Prozent des jährlichen Reaktorbedarfs. Sekundäre Quellen ergänzen die Versorgung. Daraus lässt sich kein zwangsläufiger akuter Brennstoffmangel ableiten. Es unterstreicht aber, warum zusätzliche Förderkapazitäten langfristig wichtig bleiben.

Cameco produziert, NexGen entwickelt

Cameco (ISIN: CA13321L1085) steht für bestehende westliche Uranversorgung. Der Konzern betreibt im kanadischen Athabasca-Becken die hochgradigen Minen Cigar Lake und McArthur River. Solche etablierten Anlagen bilden das Fundament der heutigen Lieferketten.

NexGen Energy (ISIN: CA65340P1062) repräsentiert dagegen die nächste Generation möglicher Produktion. Sein Rook-I-Projekt beherbergt die Arrow-Lagerstätte im südwestlichen Athabasca-Becken. Im März 2026 erteilte die kanadische Atomaufsicht die Genehmigung zur Standortvorbereitung und zum Bau. Bis zur tatsächlichen Uranförderung bleibt dennoch erhebliche Entwicklungsarbeit erforderlich.

Beide Unternehmen verdeutlichen den Zeitbedarf der Branche: Zwischen einer Entdeckung und einer produzierenden Mine liegen zahlreiche technische, regulatorische und finanzielle Schritte.

Blast sucht am Anfang dieser Lieferkette

Blast Resources (ISIN: CA09345L1085) setzt deutlich früher an. Das Unternehmen untersucht sein Wales-Lake-Uranprojekt im Patterson-Lake-Korridor am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens.

Im Juli meldete Blast einen rund neun Kilometer langen strukturellen Korridor innerhalb seiner Claims. Nach Unternehmensangaben basiert die Interpretation auf einer luftgestützten Magnetikuntersuchung sowie historischen Explorationsdaten. Hinweise aus Leitfähigkeitsstrukturen sprechen für eine mögliche Breite von drei Kilometern.

Solche Störungs- und Scherzonen können für die Suche nach Uran relevant sein, weil sie mineralführenden Flüssigkeiten Wege und mögliche Ablagerungsräume bieten. Sie belegen jedoch noch keine wirtschaftliche Lagerstätte.

Damit besitzt Blast einen geologisch begründeten Explorationsansatz. Weitere Untersuchungen und letztlich Bohrergebnisse müssen zeigen, ob daraus eine belastbare Uranentdeckung entsteht. Die bedeutenden Lagerstätten des Patterson-Lake-Korridors liefern regionalen Kontext, aber keinen Nachweis für den Erfolg auf Wales Lake.

Fazit

Italiens Entscheidung erweitert die politische Grundlage für Europas mögliche Kernenergie-Renaissance. Zusammen mit den weltweit steigenden Investitionen verstärkt sie die langfristige Frage nach zuverlässiger Uranversorgung. Der entscheidende Engpass liegt dabei weniger in der grundsätzlichen Existenz von Uranressourcen als in ihrer rechtzeitigen Entwicklung zu förderfähigen Lagerstätten.

Cameco bietet Zugang zu bestehender Produktion, NexGen arbeitet an einem genehmigten Entwicklungsprojekt. Blast steht mit Wales Lake noch am Anfang: Der identifizierte strukturelle Korridor liefert Ansatzpunkte für Exploration, aber bislang keinen Beleg für eine wirtschaftlich nutzbare Ressource. Eine direkte Geschäftsbeziehung zu Italiens Atomplänen besteht daraus nicht.

Für Anleger zählen deshalb unterschiedliche Nachweise. Bei Blast sind insbesondere die Präzisierung der Explorationsziele, die Finanzierung weiterer Arbeiten und belastbare Bohrergebnisse entscheidend. Geologische Unsicherheit, mögliche Kapitalverwässerung und lange Entwicklungszeiten bleiben wesentliche Risiken. Europas Atompläne können die Bedeutung neuer Uranentdeckungen erhöhen - ob Wales Lake dazugehört, muss die Exploration erst beweisen.

Quellen

https://www.reuters.com/world/italian-parliament-backs-melonis-plan-restart-nuclear-power-2026-09-23/

https://www.iea.org/news/impacts-of-middle-east-conflict-set-to-reshape-energy-investment-plans-as-disruptions-put-focus-on-security

https://world-nuclear.org/news-and-media/press-statements/world-nuclear-fuel-report-2025-investment-in-nuclear-fuel-cycle-needed-as-demand-for-nuclear-power-grows

https://www.cameco.com/businesses/uranium-operations

https://www.canada.ca/en/nuclear-safety-commission/news/2026/03/commission-issues-a-licence-to-nexgen-energy-ltd-authorizing-site-preparation-and-construction-of-its-rook-i-project.html

https://blastresources.com/blast-resources-announces-a-structural-corridor-on-at-its-flagship-wales-lake-project/

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