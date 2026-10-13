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Gestörte Navigation, blockierte Schiffe und ein Militäraufmarsch am Golf: Warum es bei maritimer Konnektivität zunehmend auf Robustheit statt auf maximale Bandbreite ankommt.



Wenn Navigation, Ortung und Funk gleichzeitig gestört werden, zählt für Schiffe nicht mehr die höchste Datenrate, sondern ob überhaupt eine Verbindung steht. Im Persischen Golf ist das seit Monaten Alltag. Erstmals seit 2003 waren nach Angaben des US-Regionalkommandos drei US-Flugzeugträger gleichzeitig im Nahen Osten im Einsatz; zwar gilt eine Waffenruhe, eine baldige Verhandlungslösung ist laut dpa aber nicht in Sicht. Für die maritime Satellitenkommunikation stellt sich damit eine Frage jenseits der Geopolitik: Wie robust sind etablierte Netze - und welche Rolle können schlanke Datenprotokolle spielen?

Hormus: Gesperrte Meerenge, gestörte Signale

Nach den Luftangriffen der USA und Israels ab dem 28. Februar 2026 hat Iran nach Darstellung der Stiftung Wissenschaft und Politik den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus faktisch zum Erliegen gebracht; für den Zeitraum bis Juli zählt die Studie rund 100 Zwischenfälle. Nach Angaben des Portals Denkstrom sitzen rund 20.000 Seeleute auf etwa 2.000 Schiffen im Golf fest; das UN-Menschenrechtsbüro sprach im Juli von einer humanitären Krise. Das Joint Maritime Information Center meldet zudem Störungen von Satellitennavigation (GNSS), des Schiffsidentifikationssystems AIS und des UKW-Seefunks. Schiffsführer berichteten laut Marineforum von GPS- und Starlink-Störungen, die teils so stark waren, dass selbst Kreiselkompasssysteme betroffen waren.

Zwei Netzlogiken: Breitband und Robustheit

Etablierte Anbieter setzen auf unterschiedliche Architekturen. Viasat (WKN: 908189 | ISIN: US92552V1008) betreibt unter anderem geostationäre Satelliten und ist seit der Übernahme von Inmarsat auch im maritimen und militärischen L-Band-Geschäft aktiv. Iridium Communications (WKN: A0YB48 | ISIN: US46269C1027) betreibt ein Netz aus 66 Satelliten im L-Band, das nach Angaben von Beobachtern rund 2,5 Millionen Kunden aus Regierung, Verteidigung, Luftfahrt und Schifffahrt bedient. Der Konzern soll für rund 8 Milliarden US-Dollar von Rocket Lab (WKN: A419CG | ISIN: US7731211089) übernommen werden; die Iridium-Aktionäre haben laut Berichten mit 99,6 Prozent zugestimmt, der Abschluss wird bis Mitte 2027 erwartet. Schmalbandige L-Band-Dienste gelten in der Branche als vergleichsweise störungsresistent, breitbandige Systeme liefern dagegen deutlich höhere Datenraten, sind aber - wie die Berichte aus dem Golf zeigen - auf intakte Funkstrecken angewiesen.

Nodestream: Software statt Satellit

Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509), bis Juli 2026 als Harvest Technology Group bekannt und an der ASX unter NS1 geführt, setzt an anderer Stelle an. Das Unternehmen betreibt keine Satelliten, sondern entwickelt ein Protokoll, das Video, Sprache und Daten komprimiert und verschlüsselt, damit sie über knappe oder gestörte Verbindungen laufen. Nach Unternehmensangaben funktioniert die Übertragung ab 8 Kilobit pro Sekunde, toleriert mehr als 40 Prozent Paketverlust und senkt den Bandbreitenbedarf gegenüber herkömmlichem Streaming um bis zu 90 Prozent; die Verschlüsselung nutze 384 Bit, die Technologie sei TRL-9-zertifiziert und habe mehr als 500.000 Betriebsstunden gesammelt. Unabhängige Vergleichstests gegen Standardnetze oder andere Kompressionsverfahren sind in den ausgewerteten Quellen nicht veröffentlicht. Zudem ersetzen bandbreitensparende Protokolle keine Funkstrecke: Fällt die Verbindung vollständig aus, hilft auch das schlankste Protokoll nicht.

Die wirtschaftliche Größenordnung

Der Abstand zu den Netzbetreibern ist beträchtlich. Im Juni-Quartal 2026 erzielte Nodestream nach eigener Quartalsmeldung Umsätze von rund 426.000 australischen Dollar bei einem operativen Mittelabfluss von etwa 1,5 Millionen. Im Mai sammelte das Unternehmen in zwei Tranchen 6,5 Millionen australische Dollar ein. Am 28. September meldete es die Verlängerung der Fälligkeit von Wandelanleihen; dafür will es vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung bis zu 189,2 Millionen nicht börsennotierte Optionen an die Anleihegläubiger ausgeben. Die Aktie notierte zuletzt bei rund 0,004 bis 0,005 australischen Dollar. Nach Medienberichten erhielt das Unternehmen zudem weitere Bestellungen eines Verteidigungskunden aus dem Five-Eyes-Verbund; diese Angaben stammen aus Medienberichten und Aussagen des Managements und sind nicht unabhängig verifiziert.

Einordnung

Die Hormus-Krise zeigt, dass Konnektivität in Konfliktzonen zunehmend an Störresistenz gemessen wird. Etablierte Netzbetreiber bringen Reichweite, Zulassungen und Kapital mit; Protokollanbieter wie Nodestream verfolgen einen komplementären Ansatz.

Quellen:

https://www.swp-berlin.org/10.18449/2026S12/

https://denkstrom.org/artikel/hormus-seeleute-festgehalten-august-2026/

https://www.gtai.de/de/trade/specials/meerengen-alternative-handelsrouten/strasse-von-hormus

https://marineforum.online/strasse-von-hormus-lagebild-marineschifffahrtleitung-juli-2026/

https://www.juedische-allgemeine.de/politik/groesster-us-flugzeugtraeger-soll-nahen-osten-verlassen/

https://www.heise.de/news/SpaceX-Konkurrenz-Rocket-Lab-uebernimmt-Satellitenunternehmen-Iridium-11348127.html

https://www.boerse-express.com/news/articles/rocket-lab-aktie-iridium-uebernahme-von-aktionaeren-abgesegnet-949443

https://investors.nodestream.tech/

https://www.listcorp.com/asx/ns1/nodestream-ltd

https://kalkine.com.au/news/announcements/nodestream-ltd-proposes-1892-million-unlisted-options-for-convertible-note-maturity-extension

https://hotcopper.com.au/asx/ns1/



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Nodestream Ltd

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