DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BASF/EVONIK - Der Vorstand der BASF ist im Ringen um die Übernahme des Essener Konkurrenten Evonik offenbar zu Zugeständnissen und einem höheren Gebot bereit. Es gebe keine Pläne, nach einem möglichen Zusammenschluss Standorte zu schließen. Auch die Zusagen des Evonik-Managements blieben bestehen, insbesondere der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis 2032, sagte eine eng mit der Transaktion befasste Person der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Zugleich machte sie klar, dass ein Zusammenschluss Arbeitsplätze kosten werde. Demnach ist der Konzern auch bereit, das Gebot unter Umständen zu erhöhen. (FAZ)

BMW - Der Münchener Autobauer BMW fliegt regelmäßig Mitarbeiter aus deutschen Werken nach Ungarn. Dort sollen sie dabei helfen, die Belegschaft vor Ort zu qualifizieren, da es der Industrie in Ungarn an ausgebildeten Fachkräften mangelt. Die deutsche Autoindustrie hat in den vergangenen Jahren massiv in das osteuropäische Land investiert. BMW hat dort sein jüngstes und modernstes Fahrzeugwerk hochgezogen. Dass es personelle Engpässe bei lokalen Facharbeitern geben könnte, hatte sich allerdings schon abgezeichnet. (BMW)

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October 14, 2026 00:23 ET (04:23 GMT)

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