Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics. Der Rat der Europäischen Union positionierte sich am 30. September 2026 gegen unbefristete Zulassungen für synthetische Pflanzenschutzmittel und legte eine Frist von maximal 15 Jahren für Erstzulassungen sowie 25 Jahren für Verlängerungen fest. Unbefristete Genehmigungen sollen nach dem Willen der Staaten künftig Substanzen mit nachgewiesen geringem Risiko vorbehalten bleiben. Eine vorläufige Einigung mit dem Europäischen Parlament streben die Staaten bis Ende 2026 an. Für die Agrarchemie bleibt damit die regelmäßige Neubewertung ihrer Wirkstoffe bestehen, während biologische Alternativen an Bedeutung gewinnen. Wir analysieren die Entwicklung und stellen drei Unternehmen vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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