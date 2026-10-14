Die Evotec-Aktie reagiert auf die vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursanstieg von +7,7% und notiert aktuell bei 2,62 €. Zuletzt war das Papier durch anhaltende Kursverluste aufgefallen. Die neuen Zahlen sorgen nun für einen Hoffnungsschimmer. Doch reicht das bereits für eine nachhaltige Trendwende? Markterwartungen übertroffen Die am 14. Oktober veröffentlichten vorläufigen Neun-Monats-Zahlen fielen besser aus als erwartet. Der Umsatz der ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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