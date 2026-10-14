Nach dem Absturz auf ein 13-Jahres-Tief erholt sich die Evotec-Aktie am heutigen Mittwoch deutlich. Am Vormittag kostete das Papier 2,61 € und lag damit 7,05% über dem Xetra-Schluss vom Vortag. Noch am Dienstag war der Kurs bis auf 2,41 € gefallen. So tief stand die Aktie seit 13 Jahren nicht mehr. Auslöser der Erholung sind vorläufige Zahlen für Q1-Q3, die über den Erwartungen der Analysten liegen. Beginnt hier die Wende, oder ist das nur eine kurze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de