HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoff-Entwickler Evotec hat in den ersten neun Monaten besser abgeschnitten als gedacht. Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres werde mit einem Umsatz von 465,0 Millionen Euro und einem bereinigten Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 42,8 Millionen Euro gerechnet, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend in Hamburg mit. Diese Zahlen lägen über den aktuellen Markterwartungen. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Erlös von gut 535 Millionen Euro und einen operativen Verlust von knapp 17 Millionen Euro ausgewiesen.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Evotec-Aktie legte am Mittwochvormittag um fast sieben Prozent zu. Allerdings war das Papier am Vortag erst bei 2,406 Euro auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren gesackt.

Die jüngsten Zahlen zu Umsatz und operativem Ergebnis stellten eine Verbesserung gegenüber dem vorangegangenen Quartal dar, schrieb RBC-Analyst Charles Weston von der kanadischen Bank RBC. Beide Kennziffern fielen zudem deutlich besser aus als im Schnitt von Analysten erwartet. Das SDax-Unternehmen führte dies jedoch auf die zeitliche Verteilung der Schätzungen zurück und nicht auf eine strukturelle Änderung des Geschäftsverlaufs im Gesamtjahr.

Derweil hält die Evotec-Spitze an ihrer Mitte Juli gesenkten Jahresprognose fest. Demnach peilt der Vorstand für 2026 einen Erlös von 570 bis 610 Millionen Euro an. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) soll mit minus 70 bis minus 105 Millionen Euro klar im roten Bereich liegen. 2025 hatte Evotec einen Umsatz von gut 788 Millionen Euro und einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von mehr als 41 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die Aktien sind seit dem Jahreswechsel vor allem auch wegen der gesenkten Jahresziele im Sommer um gut die Hälfte an Wert abgesackt. In den vergangenen zwölf Monaten haben sie sogar rund 60 Prozent an Wert verloren. Im Jahr 2000 erreichten die Aktien vor dem Platzen der Dotcom-Blase noch ein Rekordhoch bei 101,95 Euro. Danach ging es schrittweise bergab bis zu einem Allzeittief während der Finanzkrise im Jahr 2009 bei 0,54 Euro. Ende 2016 wuchs das Interesse an Evotec wieder spürbar und trieb die Aktien bis auf 45,83 Euro im Jahr 2021 nach oben./mne/he/stw/stk