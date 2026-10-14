Paris / London / Zürich - Am Mittwoch ist es an den europäischen Börsen leicht nach oben gegangen. «Etwas Unterstützung liefern die besser als erwartet ausgefallenen chinesischen Handelsdaten und ein geringerer Anstieg der Verbraucherpreise», so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. «Die grundlegenden Belastungsfaktoren bleiben allerdings bestehen: hohe Energiepreise und attraktive Staatsanleiherenditen.» Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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