Aufrüstung braucht mehr als Waffenfabriken: Wer macht aus Seltenen Erden verlässlichen Nachschub?

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Mehr Waffenfabriken, leistungsfähigere Elektronik und zusätzliche industrielle Kapazitäten: Der Ausbau der Verteidigung stellt hohe Anforderungen an die Versorgung mit Spezialmaterialien. Neue Produktionshallen allein schaffen noch keine belastbare Lieferkette. Dafür müssen auch die benötigten Rohstoffe in geeigneter Qualität verfügbar sein.

Bei Seltenen Erden führt diese Aufgabe über mehrere industrielle Stufen. Zwischen einer Lagerstätte und einem leistungsfähigen Permanentmagneten liegen Aufbereitung, chemische Verarbeitung, Trennung und Fertigung. Jede dieser Stufen benötigt technische Kompetenz und Kapital.

Für Anleger entsteht deshalb eine entscheidende Frage: Welche Projekte können ihre geologische Größe in verlässlichen Nachschub übersetzen?

Der Wettbewerb entscheidet sich auch in der Verarbeitung

Neodym und Praseodym werden für leistungsfähige Permanentmagnete verwendet. Diese finden Anwendung in Elektromotoren, industriellen Antrieben und verschiedenen Verteidigungssystemen. Weitere Nachfrage entsteht durch Windkraft und technische Infrastruktur.

Die unterschiedlichen Einsatzgebiete erhöhen die Bedeutung zusätzlicher Bezugsquellen. Allerdings besitzt nicht jede Seltenerdlagerstätte dieselben Voraussetzungen. Zusammensetzung und Mineralogie bestimmen mit, welche Verfahren zur Gewinnung erforderlich sind.

Ein hoher Gesamtgehalt beantwortet deshalb noch nicht die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Ebenso wenig garantiert eine oberflächennahe Lagerstätte automatisch geringe Verarbeitungskosten. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Abbau, Ausbeuten, Produktqualität und Investitionsbedarf.

Für Entwicklungsunternehmen werden metallurgische Ergebnisse damit zu einem wichtigen Prüfstein: Sie zeigen, ob aus einer Ressource ein industriell nutzbares Produkt entstehen kann.

Araxá verbindet zwei relevante Rohstoffgruppen

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) entwickelt das Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Die Lagerstätte verbindet Seltene Erden mit Niob und liegt in einem etablierten Bergbaugebiet mit vorhandener Infrastruktur und erfahrenen Fachkräften.

Die im August veröffentlichte Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid. Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die Kategorien "Measured" und "Indicated".

Dieser geologisch besser abgesicherte Ressourcenteil enthält nach Unternehmensangaben durchschnittlich 0,69 Prozent Neodym-Praseodym-Oxide. Damit besitzt Araxá einen konkreten Bezug zu magnetrelevanten Materialien.

Niob eröffnet einen zweiten möglichen Produktstrom. Es wird unter anderem zur Verbesserung der Eigenschaften von Stählen und Speziallegierungen verwendet. Beide Rohstoffgruppen innerhalb eines Projekts zu erschließen, erfordert jedoch einen abgestimmten und wirtschaftlich tragfähigen Verarbeitungsprozess.

Neun Tonnen Material für den technischen Nachweis

Im September kündigte St George weitere Pilotversuche bei CIT-SENAI in Belo Horizonte an. Rund neun Tonnen repräsentativen, oberflächennahen Materials sollen untersucht werden.

Das Programm umfasst Mahlung, magnetische Trennung und Flotation. Auch Versuche mit wiederholter Rückführung von Prozessströmen sollen helfen, die Aufbereitung unter realitätsnäheren Bedingungen zu optimieren.

Für Niob wird die Herstellung eines Konzentrats untersucht, das nachgelagerten Tests zugeführt werden kann. Das mit Seltenen Erden angereicherte Material soll weitere hydrometallurgische Untersuchungen ermöglichen. Das sind Entwicklungsziele, keine bereits bestätigten kommerziellen Produkte.

Ergebnisse der Aufbereitungsversuche wurden für das vierte Quartal 2026 angekündigt. Sie können wichtige Daten für die weitere technische Planung liefern.

Eine eigene Pilotanlage soll die Entwicklung unterstützen

Parallel hat St George den Bau eines eigenen Pilot- und Technologiezentrums am CEFET in Araxá begonnen. Nach Unternehmensangaben liegen die erforderlichen Umwelt- und Baugenehmigungen für diese Anlage vor.

Die geplante Verarbeitungskapazität beträgt bis zu 300 Kilogramm Material pro Stunde. Die Fertigstellung wurde für Dezember 2026 vorgesehen, der erste Betrieb für Januar 2027.

Eine Pilotanlage ersetzt keine kommerzielle Mine. Sie ermöglicht aber die systematische Untersuchung von Prozessschritten und liefert Daten für die Übertragung auf einen größeren Maßstab. Damit adressiert St George eine zentrale Aufgabe seiner Entwicklung: den Weg von der Lagerstätte zum verwertbaren Material.

Fazit

Die industrielle Aufrüstung verstärkt die Bedeutung verlässlicher Rohstofflieferketten. Bei Seltenen Erden reicht zusätzliche Förderung allein nicht aus. Erst funktionierende Verarbeitungsschritte schaffen Produkte, die Hersteller einsetzen können.

St George bringt mit Araxá eine große definierte Ressource, magnetrelevante Elemente und Niob in diese Aufgabe ein. Die Versuche bei CIT-SENAI und das eigene Pilotzentrum geben dem Entwicklungsprogramm konkrete technische Prüfstellen. Sie können zeigen, welche Ausbeuten und Produktqualitäten erreichbar sind und welche Prozessschritte weitere Arbeit benötigen.

Das Unternehmen befindet sich weiterhin in der Projektentwicklung. Die Ressource ist keine wirtschaftlich gewinnbare Erzreserve; eine direkte Lieferbeziehung zu Verteidigungsunternehmen ist nicht bestätigt. Wirtschaftlichkeitsstudien, Genehmigungen für einen späteren Bergbaubetrieb, Finanzierung und geeignete Abnehmer bleiben entscheidend.

Für Anleger verdienen deshalb die angekündigten Testergebnisse und der Fortschritt beim Pilotzentrum besondere Aufmerksamkeit. Der Bedarf liefert den strategischen Hintergrund. Den wirtschaftlichen Wert muss St George durch Umsetzung belegen: Verlässlicher Nachschub beginnt dort, wo aus geologischem Potenzial ein reproduzierbarer Produktionsprozess wird.

Quellen

https://www.stgm.com.au/

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/germanys-defence-spending-boom-opens-opportunity-mittelstand-hcob-says-2026-09-22/

https://www.afr.com/companies/mining/lynas-to-buy-meteoric-for-968million-to-secure-brazil-rare-earths-20261001-p611yh

https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/voices/moving-beyond-hype-what-brazils-rare-earth-moment-actually-requires

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma/selected-projects_en

https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/2776976-2776976

Lynas mega-deal sparks global race for low-cost rare earths

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8