Warum Australiens reichste Frau auf Seltene Erden setzt - von Lynas und MP Materials bis St George Mining und Arafura

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Warum investiert eine Unternehmerin, deren Vermögen auf Eisenerz beruht, in mehrere Seltene-Erden-Unternehmen? Gina Rineharts Beteiligungen über Hancock Prospecting geben darauf eine interessante Antwort. Sie reichen von etablierten Produzenten bis zu Entwicklern neuer Lagerstätten. Gemeinsam ist ihnen die Aussicht, zusätzliche Rohstoffversorgung außerhalb Chinas aufzubauen.

Für Anleger ist daran mehr interessant als der prominente Name. Hinter den Beteiligungen stehen unterschiedliche Entwicklungsstufen, Regionen und Geschäftsmodelle. Während einige Unternehmen bereits Materialien verkaufen, müssen andere ihre Projekte erst zur Produktion bringen. St George Mining gehört zur zweiten Gruppe - und ergänzt Seltene Erden um einen weiteren kritischen Rohstoff: Niob.

Lynas und MP Materials: Produktion und Verarbeitung

Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) steht für einen bereits etablierten industriellen Weg. Das Unternehmen verbindet seine australische Lagerstätte Mt Weld mit Verarbeitungskapazitäten in Australien und Malaysia. Damit reicht das Geschäft über die Förderung hinaus bis zu getrennten Seltene-Erden-Produkten für industrielle Kunden.

MP Materials (ISIN: US5533681012) verfolgt in den USA ebenfalls den Ausbau einer integrierten Lieferkette. Zum Bergbau- und Verarbeitungsstandort Mountain Pass kommt das Werk Independence in Texas, das Seltene-Erden-Metalle, Legierungen und Magnete herstellen soll beziehungsweise bereits entsprechende Produktionsschritte aufgenommen hat. Laut Halbjahresbericht begann die Fertigung von Neodym-Eisen-Bor-Permanentmagneten im Dezember 2025.

Die beiden Beteiligungen verdeutlichen, worauf es im Sektor ankommt: Erst die Verbindung von Lagerstätte, Verarbeitung und industrieller Qualifizierung macht aus einem Rohstoffvorkommen eine belastbare Lieferquelle.

Arafura: Kapital für die nächste Produktionsgeneration

Bei Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) finanziert Hancock dagegen den Aufbau eines neuen Projekts mit. Reuters berichtete am 22. Mai 2026 über eine geplante institutionelle Kapitalerhöhung von rund 350 Millionen australischen Dollar für das australische Nolans-Projekt.

Hancock sagte dafür rund 85 Millionen australische Dollar zu. Der damaligen Ankündigung zufolge sollte die Beteiligung nach Abschluss der Finanzierung von 15,5 auf ungefähr 17,5 Prozent steigen. Diese Angaben beschreiben den angekündigten Transaktionsstand im Mai.

Nolans soll Förderung und Verarbeitung bis zum Neodym-Praseodym-Oxid verbinden. Das Beispiel zeigt die andere Seite des Rohstoffgeschäfts: Neue Lieferkapazitäten benötigen erhebliche Investitionen, bevor sie Umsätze erzielen können.

Als Gesamtbild lassen sich Rineharts Beteiligungen deshalb als Engagement in unterschiedlichen Bausteinen einer künftigen Lieferkette lesen. Das ist eine Einordnung des Portfolios, keine veröffentlichte Gesamtstrategie Hancocks.

Weitere 20 Millionen australische Dollar für St George

Besonders konkret wird das Engagement bei St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8). Am 17. Juni 2026 kündigte das Unternehmen feste Zeichnungszusagen für eine Kapitalerhöhung über 60 Millionen australische Dollar an. Hancock verpflichtete sich zur Zeichnung von 200 Millionen neuen Aktien für 20 Millionen australische Dollar.

Die zusätzliche Zusage ist aussagekräftiger als ein bloßer Aktionärsname. Hancock stellte erneut Kapital bereit, um die Entwicklung des Araxá-Projekts in Brasilien voranzubringen.

Rinehart erklärte in der Mitteilung, Hancock freue sich, St George als größter Aktionär weiter zu unterstützen. Zugleich verwies sie auf die Perspektive, Araxá zu einem wichtigen Bestandteil der globalen Lieferkette für kritische Mineralien zu entwickeln.

In St Georges Präsentation vom 27. Oktober wird Hancock mit 10,3 Prozent als größter Aktionär ausgewiesen. Damit liegt ein jüngerer veröffentlichter Beteiligungsstand vor als die im Juni erwartete Quote.

Was Araxá dem Portfolio hinzufügt

Araxá liegt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais und enthält sowohl Seltene Erden als auch Niob. Die ausgewiesene Ressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid bei einem Schwellenwert von zwei Prozent Gesamtseltenerdoxiden.

Die Kombination eröffnet die Perspektive zweier Produktströme. Neodym und Praseodym sind für leistungsfähige Permanentmagnete relevant; Niob wird unter anderem zur Verbesserung von Stählen eingesetzt.

Hinzu kommt die Lage in einem etablierten Bergbaurevier mit vorhandener Infrastruktur und erfahrenen Fachkräften. Die weiteren Arbeiten sollen nun zeigen, wie sich die geologische Grundlage wirtschaftlich nutzen lässt.

St George berichtete zuletzt über Verarbeitungstests für beide Rohstoffgruppen. Der Bau einer Pilotanlage soll laut Oktober-Präsentation im ersten Quartal 2027 beginnen. Zum 30. September wurden liquide Mittel von 86,2 Millionen australischen Dollar ausgewiesen.

Fazit

Rineharts Seltene-Erden-Beteiligungen sind für Anleger interessant, weil sie verschiedene Entwicklungsstufen desselben industriellen Themas abdecken. Lynas und MP Materials bringen bestehende Produktions- und Verarbeitungskapazitäten ein. Arafura und St George stehen für mögliche zusätzliche Lieferquellen, deren Entwicklung heute Kapital und technische Arbeit verlangt.

Bei St George erhält diese Geschichte durch Hancocks erneute Investitionszusage besondere Substanz. Araxá verbindet eine umfangreiche Ressource mit zwei kritischen Rohstoffen und einem etablierten Bergbaustandort. Die finanzielle Ausstattung unterstützt die nächsten Entwicklungsschritte.

Eine prominente Großaktionärin ersetzt allerdings keinen Wirtschaftlichkeitsnachweis. Entscheidend bleiben erfolgreiche Pilotversuche, belastbare Kosten- und Ausbeutedaten, Genehmigungen sowie die Finanzierung einer späteren kommerziellen Anlage. Auch Rohstoffpreise und mögliche weitere Verwässerung gehören zur Bewertung.

Für Anleger lautet die spannende Frage deshalb, ob St George seine technische und finanzielle Ausgangsbasis in ein wirtschaftlich tragfähiges Projekt übersetzen kann. Hancocks Kapital unterstützt diesen Weg - die kommenden Entwicklungsnachweise entscheiden, wie weit er führt.

Quellen

St George Mining: IMARC-Präsentation vom 27. Oktober 2026.

https://stgm.com.au/pdf/de982834-d69d-4ec5-a727-f832de546250/Platform/ListPage/St-George-at-the-IMARC-Conference-Sydney.pdf

Reuters: "Arafura Rare Earths plans $250 million share sale backed by Australia's richest person", 22. Mai 2026. Vom Nutzer bereitgestelltes Dokument.

https://www.reuters.com/business/energy/arafura-rare-earths-plans-250-million-share-sale-backed-by-australias-richest-2026-05-22/

Reuters: "Australia's richest person Rinehart takes $1 billion stake in SpaceX IPO, WSJ reports", 15. Juni 2026. Verwendet zur Einordnung der genannten Hancock-Beteiligungen. Vom Nutzer bereitgestelltes Dokument.

https://www.reuters.com/business/media-telecom/australias-richest-person-rinehart-takes-1-billion-stake-spacex-ipo-wsj-reports-2026-06-15/

Lynas Rare Earths: Unternehmens- und Betriebsübersicht.

https://lynasrareearths.com/ Lynas Rare Earths

MP Materials: Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1801368/000180136826000048/mp-20260630.htm sec.gov

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000ARU5,AU000000SGQ8,US5533681012