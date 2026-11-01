400 F-35-Rumpfteile für Rheinmetall: Warum Europas Aufrüstung auch neue Rohstoffquellen braucht

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400 Rumpfmittelteile für den Tarnkappenjet F-35, eine Investition von rund 200 Millionen Euro und eine industrielle Perspektive über mindestens zwei Jahrzehnte: Das Werk von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) in Weeze macht den Ausbau der europäischen Verteidigungsindustrie greifbar. Hinter den zusätzlichen Fertigungskapazitäten steht jedoch eine zweite Aufgabe: Auch die Versorgung mit strategischen Materialien muss langfristig gesichert werden.

Damit erweitert sich die Investmentgeschichte der Aufrüstung. Neben Waffenherstellern und ihren direkten Zulieferern verdienen auch Unternehmen Aufmerksamkeit, die neue Rohstoffquellen entwickeln. St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) arbeitet in Brasilien an einem Projekt, das zwei dieser Materialien vereint: Seltene Erden und Niob.

Rheinmetalls Luftfahrtgeschäft bekommt eine langfristige Grundlage

Im Auftrag von Northrop Grumman (ISIN: US6668071029) soll Rheinmetall in Weeze 400 Rumpfmittelteile herstellen. Nach dem Hochlauf ist eine Kapazität von bis zu 36 Einheiten jährlich vorgesehen. Die im Juli 2025 eröffnete Fabrik umfasst rund 30.000 Quadratmeter; das Fertigungsprogramm ist nach Unternehmensangaben auf mindestens 20 Jahre ausgelegt.

Hauptauftragnehmer des F-35-Programms ist Lockheed Martin (ISIN: US5398301094). Der US-Konzern verantwortet Entwicklung, Vertrieb und Endmontage. Northrop Grumman liefert zentrale Technologien und Flugzeugkomponenten. Rheinmetall übernimmt mit der deutschen Fertigungslinie einen konkreten Teil dieser internationalen industriellen Arbeitsteilung.

Für Anleger zeigt das Projekt, wie sich Verteidigungsinvestitionen in langfristige Produktionsprogramme übersetzen. Gleichzeitig reichen zusätzliche Montagehallen allein nicht aus. Belastbare Lieferketten für Werkstoffe, Elektronik und spezialisierte Komponenten gehören ebenso zur industriellen Einsatzfähigkeit.

Zwei Rohstoffe mit unterschiedlichen Aufgaben

Seltene Erden und Niob erfüllen dabei unterschiedliche Funktionen. Neodym und Praseodym sind wichtige Bestandteile leistungsfähiger Permanentmagnete. Solche Magnete ermöglichen kompakte elektrische Antriebe und werden unter anderem in Industrieanlagen, Robotik und verschiedenen Verteidigungsanwendungen eingesetzt.

Niob wiederum verbessert als Legierungselement die Eigenschaften von Stählen. Niobhaltige Speziallegierungen kommen außerdem dort zum Einsatz, wo Werkstoffe hohen Temperaturen und mechanischen Belastungen standhalten müssen.

Für die Rohstoffversorgung zählt deshalb mehr als die Größe einer Lagerstätte. Entscheidend ist, ob Unternehmen daraus zuverlässig Produkte mit den erforderlichen Spezifikationen herstellen können. Genau zwischen geologischem Potenzial und industrieller Lieferfähigkeit liegt die Entwicklungsaufgabe neuer Projekte.

Araxá verbindet Seltene Erden mit Niob

St Georges vollständig eigenes Araxá-Projekt liegt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Die auf einem Schwellenwert von zwei Prozent Gesamtseltenerdoxiden beruhende Ressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Die Kombination eröffnet die Perspektive zweier Produktströme aus einer Lagerstätte. Ob daraus ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht, hängt wesentlich von der Verarbeitung und den erzielbaren Ausbeuten ab.

Ein Standortvorteil ist das etablierte Bergbaurevier. Araxá liegt nahe dem langjährig betriebenen Niobgeschäft von CBMM. Vorhandene Verkehrswege, Energieversorgung, Dienstleister und erfahrene Fachkräfte können die Projektentwicklung unterstützen. St George setzt zudem auf ein brasilianisches Team mit Erfahrung in Niob und kritischen Rohstoffen.

Die Nähe zu bestehenden Betrieben schafft damit praktische Voraussetzungen für die Entwicklung - ohne deren Ergebnisse auf das eigene Projekt zu übertragen.

Verarbeitung wird zum entscheidenden Werttreiber

Die metallurgischen Arbeiten sollen zeigen, wie sich beide Rohstoffgruppen gewinnen lassen. Bei Flotationstests 2026 wurden ein Niobkonzentrat mit 39,6 Prozent Niobpentoxid bei 54,3 Prozent Flotationsausbeute sowie ein mit Seltenen Erden angereicherter Materialstrom erzeugt.

Diese Ergebnisse sind ein Ansatzpunkt für die weitere Verfahrensentwicklung. Die geplante Pilotanlage soll anschließend größere Materialmengen und das Zusammenspiel der Verarbeitungsschritte untersuchen. Laut der Präsentation vom 27. Oktober soll ihr Bau im ersten Quartal 2027 beginnen.

Mit ausgewiesenen liquiden Mitteln von 86,2 Millionen australischen Dollar zum 30. September verfügt St George über finanziellen Spielraum für weitere Entwicklungsarbeiten. Hancock Prospecting wird in derselben Präsentation mit 10,3 Prozent als größter Aktionär genannt.

Fazit

Rheinmetalls F-35-Fertigung zeigt, dass Europas Aufrüstung langfristige industrielle Verpflichtungen schafft. Solche Programme erhöhen die Bedeutung verlässlicher Lieferketten weit über die Endmontage hinaus. Für Anleger lohnt deshalb der Blick auf die vorgelagerten Rohstoffstufen.

St George bringt mit Araxá eine Kombination aus Seltenen Erden und Niob, ein etabliertes Bergbauumfeld und finanzielle Mittel für weitere Entwicklungsschritte mit. Die bisherigen Verarbeitungstests liefern Ansatzpunkte, um aus der Ressource ein technisch belastbares Projekt zu entwickeln.

Das Unternehmen ist jedoch noch kein Produzent. Eine Lieferbeziehung zum F-35-Programm oder zu Rheinmetall ist nicht belegt. Entscheidend bleiben die Pilotierung, belastbare Wirtschaftlichkeitsstudien, Genehmigungen und die spätere Finanzierung einer kommerziellen Anlage. Auch die Qualifizierung verkaufsfähiger Produkte muss gelingen.

Anleger sollten deshalb besonders verfolgen, ob St George die metallurgischen Ergebnisse im größeren Maßstab bestätigen und daraus einen überzeugenden Entwicklungsplan ableiten kann. Die industrielle Nachfrage erklärt die Gelegenheit; der Weg vom Vorkommen zum verlässlichen Lieferanten entscheidet über ihren Wert.

Quellen

https://www.pressebox.de/pressemitteilung/rheinmetall-ag/Hightech-vom-Niederrhein/boxid/1313823

https://stgm.com.au/pdf/de982834-d69d-4ec5-a727-f832de546250/Platform/ListPage/St-George-at-the-IMARC-Conference-Sydney.pdf

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: US5398301094,US6668071029,DE0007030009,AU000000SGQ8