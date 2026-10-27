GM kündigt Magnetvertrag: Warum neue Seltene-Erden-Minen allein noch keine Lieferkette schaffen

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General Motors (ISIN: US37045V1008) hat laut Reuters einen langfristigen Liefervertrag für Magnete aus einer neuen US-Fabrik gekündigt. Der Bericht vom 22. Oktober beschreibt einen Streit mit der US-Tochter des deutschen Herstellers Vacuumschmelze.

Die Anlage in South Carolina kostete demnach rund 500 Millionen US-Dollar. Ursprünglich waren etwa 90 Prozent ihrer Produktion für GM vorgesehen. Die Kündigung löste ein Schiedsverfahren aus; dessen Ausgang ist offen.

Der Fall verdeutlicht ein kommerzielles Problem hinter der Rohstoffpolitik: Neue Anlagen benötigen nicht nur Kapital und Technik, sondern dauerhaft tragfähige Kundenbeziehungen.

Ein großer Kunde kann eine Anlage ermöglichen

Langfristige Liefervereinbarungen verbinden industrielle Nachfrage mit neuen Produktionskapazitäten. Ein Abnehmer erhält eine Perspektive auf geeignete Produkte; der Hersteller gewinnt eine Grundlage für Investitionsplanung und Finanzierung.

Bei GM sollte eine alternative Magnetversorgung das Fahrzeuggeschäft unterstützen. Der berichtete Vertragsstreit zeigt jedoch, dass selbst ein großer, etablierter Kunde keine risikofreie Grundlage darstellt.

Zwischen Vertragsabschluss und laufendem Betrieb können sich Marktbedingungen, Produktstrategien und wirtschaftliche Annahmen verändern. Welche Rechte und Pflichten im konkreten Fall bestehen, ist Gegenstand der Auseinandersetzung.

Für den Aufbau neuer Lieferketten bleibt deshalb entscheidend, wie technische Umsetzung, Finanzierung und Absatz zusammenpassen.

Politische Bedeutung ersetzt keine Produktqualifizierung

Bei Seltenen Erden liegen mehrere industrielle Schritte zwischen Lagerstätte und Endanwendung. Mineralisiertes Material muss aufbereitet, chemisch verarbeitet und gegebenenfalls in einzelne Elemente getrennt werden. Anschließend folgen weitere Produktionsstufen.

Jede Stufe benötigt geeignete Ausgangsstoffe und klar definierte Produkte. Ein Abnehmer beurteilt nicht allein die Herkunft, sondern auch Zusammensetzung, Reinheit, Verfügbarkeit und Kosten.

Für Entwicklungsunternehmen bedeutet das: Eine große Ressource schafft Möglichkeiten. Ein belastbarer Verarbeitungsweg und geeignete kommerzielle Vereinbarungen machen diese Möglichkeiten für spätere Kunden nutzbar.

St George entwickelt zwei mögliche Produktströme

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) arbeitet mit Araxá in Brasilien an dieser Verbindung. Das Projekt enthält Seltene Erden und Niob und liegt im etablierten Bergbaubundesstaat Minas Gerais.

Die im August veröffentlichte Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid. Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die Kategorien "Measured" und "Indicated".

Diese geologisch besser abgesicherte Teilressource enthält nach Unternehmensangaben rund 520.000 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxide. Die Elemente sind für leistungsfähige Permanentmagnete relevant.

Niob eröffnet einen zusätzlichen möglichen Absatzbereich in industriellen Werkstoffen. Welche wirtschaftlichen Beiträge beide Rohstoffgruppen leisten können, müssen Tests und Studien zeigen.

Pilotarbeit schafft die Grundlage für spätere Kundengespräche

St Georges im September angekündigtes Programm bei CIT-SENAI untersucht rund neun Tonnen repräsentativen Materials. Mahlung, magnetische Trennung und Flotation sollen optimiert werden.

Das erzeugte Niobkonzentrat soll weiteren Tests mit dem Ziel der Ferroniobiumherstellung dienen. Das mit Seltenen Erden angereicherte Material ist für hydrometallurgische Untersuchungen vorgesehen, die auf ein Zwischenprodukt wie gemischtes Seltenerdkarbonat oder Oxalat zielen.

Diese Unterscheidung ist wichtig: Ein Zwischenprodukt ist noch kein fertiger Magnet. Es kann jedoch eine Grundlage für nachgelagerte Verarbeitung bilden.

In seiner August-Mitteilung berichtete St George außerdem über Gespräche mit potenziellen Abnahmepartnern in den USA, Asien und Europa. Daraus sind keine verbindlichen Lieferverträge abzuleiten.

Fazit

Der GM-Vertragsstreit zeigt, warum alternative Rohstoffversorgung eine kommerzielle und technische Aufgabe zugleich ist. Eine neue Anlage allein garantiert weder stabile Auslastung noch dauerhaft tragfähige Erlöse. Entscheidend ist, wie Produkte, Kundenbedarf und vertragliche Verpflichtungen zusammenpassen.

Für St George liefert das einen sinnvollen Bewertungsmaßstab. Araxá besitzt eine große definierte Ressource und ein laufendes Verarbeitungsprogramm. Die geplanten Produktströme geben der Entwicklung eine konkrete industrielle Richtung.

Das Projekt muss Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen und Finanzierung noch absichern. Potenzielle Abnehmer müssen zudem geeignete Produkte qualifizieren und belastbare Vereinbarungen schließen. Eine Verbindung zu GM oder Vacuumschmelze besteht nicht.

Anleger sollten deshalb neben Ausbeuten und Produktqualität auch den Fortschritt kommerzieller Gespräche beobachten. Der GM-Fall widerlegt den Bedarf an zusätzlichen Lieferketten nicht. Er zeigt, wie sorgfältig sie aufgebaut werden müssen. St Georges Chance liegt darin, technische Entwicklung und spätere Absatzmöglichkeiten von Beginn an zusammenzuführen - denn verlässliche Versorgung braucht auch verlässliche Nachfrage.

Quellen

https://www.reuters.com/legal/litigation/gm-cancels-deal-with-new-us-rare-earth-magnet-plant-documents-say-2026-10-22/ www.reuters.com

https://stgm.com.au/pdf/ea3cc5e9-b7b3-444e-9cac-df4967bb3986/Platform/ListPage/ST-GEORGE-PIONEERS-RARE-EARTHS-PROCESSING-CENTRE-IN-BRAZIL.pdf

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260902/pdf/073m5dcl5q5ptw.pdf

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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