Die Côte d'Ivoire steigt zum Wachstumsmotor der afrikanischen Goldbranche auf. Während Nachbarländer wie Mali und Burkina Faso unter geopolitischen Verwerfungen leiden, punktet der Staat mit verlässlichen Genehmigungen und direkter Anbindung an Stromnetze sowie Fernstraßen. Die Regierung will die jährliche Goldförderung binnen eines Jahrzehnts von 59 t im Jahr 2025 auf 100 t deutlich steigern. Laut Bergbauminister Sangafowa-Coulibaly soll zudem zum Ende des ersten Halbjahres 2027 in Abidjan eine Raffinerie mit einer Kapazität von rund 100 t Gold in Betrieb gehen. Nach dem Allzeithoch von 5.589 USD im Januar 2026 und einer Korrektur bis knapp unter 4.000 USD im Juni notiert der Goldpreis wieder deutlich darüber und beschert den Produzenten hohe Margen. Wir beleuchten die Entwicklungen und zeigen Chancen auf.
Enthaltene Werte: CA49990B1040,GB00BL6K5J42,CA3499151XXX,CA61178L1013,AU000000PRU3Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de