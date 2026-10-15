Hohe Edelmetallpreise verändern die Rechnung im Bergbausektor. Produzenten können zusätzliche Mittel in Exploration und Kapazitätsausbau investieren, während bislang unerschlossene Lagerstätten wirtschaftlich interessanter werden. Gleichzeitig verschärft sich die Suche nach neuen Ressourcen, denn Genehmigungen, steigende Kosten und lange Entwicklungszeiten bremsen den Nachschub. Besonders spannend sind Unternehmen, die ihre Förderung bereits steigern oder große Gold- und Silbervorkommen besitzen, deren Entwicklung in eine entscheidende Phase eintritt.
Enthaltene Werte: CA50732M1014,VGG069731120,CA32076V1031Den vollständigen Artikel lesen ...
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