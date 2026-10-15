Die Almonty-Aktie gerät weiter unter Druck. Am Mittwoch verlor der Wolfram-Titel -7,19% und schloss bei 10,19 US$. Gegenüber dem bisherigen Rekordhoch bei 24,39 US$ beläuft sich der Rückgang inzwischen auf rund -59%. Nun erreicht der Kurs einen entscheidenden Trendwendebereich - doch die Indikatoren liefern noch kein Entwarnungssignal. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Der Kurs der Almonty-Aktie bewegt sich weiterhin in einem breiten Abwärtstrendkanal. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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