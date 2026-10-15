Gold zurück bei 4.200 Dollar, Ölpreis fällt: Warum Newmont, Barrick und North Peak jetzt im Fokus stehen

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Gold startet mit Rückenwind in den 13. Oktober: Während sich der US-Dollar abschwächt und die Ölpreise nachgeben, nähert sich das Edelmetall erneut der Marke von 4.200 US-Dollar. Für die Minenindustrie ist diese Kombination interessant. Denn über die Profitabilität eines Goldproduzenten entscheidet nicht allein der Verkaufspreis, sondern auch, wie viel die Förderung einer Unze kostet. Große Konzerne wie Newmont (ISIN: US6516391066) und Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) stehen damit ebenso im Blickpunkt wie Unternehmen, die noch nach zukünftigen Lagerstätten suchen. Dazu gehört North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) mit seinem Explorationsprojekt Prospect Mountain in Nevada.

Reuters meldet steigenden Goldpreis am 13. Oktober

Laut Reuters stieg der Spotpreis für Gold am Dienstagvormittag um 0,4 Prozent auf 4.186,91 US-Dollar je Feinunze. Die Dezember-Futures notierten bei 4.211,30 US-Dollar. Unterstützung erhielt das Edelmetall durch einen schwächeren Dollar, rückläufige Ölpreise und sinkende US-Anleiherenditen. Allerdings steht dem Markt eine ereignisreiche Woche bevor. Am Mittwoch werden die amerikanischen Verbraucherpreise für September erwartet, am Donnerstag folgen Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze. Die Zahlen könnten beeinflussen, wie Anleger die weitere Zinspolitik der Federal Reserve einschätzen. Der aktuelle Goldkurs ist deshalb eine Momentaufnahme und keine Garantie für eine anhaltende Aufwärtsbewegung.

Warum der Ölpreis für Goldminen so wichtig ist

Der Goldpreis bestimmt die Erlösseite einer Mine. Auf der Kostenseite spielen dagegen unter anderem Personal, Energie, Transport, Ausrüstung und die Qualität des geförderten Erzes eine entscheidende Rolle. Besonders der Energieverbrauch ist erheblich: Große Bergbaumaschinen benötigen Diesel, während Aufbereitungsanlagen auf eine zuverlässige Stromversorgung angewiesen sind. Ein nachgebender Ölpreis kann deshalb perspektivisch zur Entlastung beitragen. Wie stark dieser Effekt bei einem einzelnen Unternehmen ausfällt, hängt allerdings von dessen Energiemix, Lieferverträgen und Produktionsstruktur ab. Die Entwicklung vom 13. Oktober ist damit zunächst ein positives Marktsignal, noch kein nachgewiesener Rückgang der tatsächlichen Förderkosten.

Newmont und Barrick: Hohe Goldpreise allein reichen nicht

Dass die Kostenseite selbst in einem starken Goldmarkt entscheidend bleibt, zeigte bereits eine Reuters-Analyse zur Berichtssaison im Juli. Damals erwarteten Analysten für Newmont und Barrick Mining zusammen einen Quartalsgewinn von nahezu 3,5 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig verwies Reuters auf steigende Energiekosten als Belastungsfaktor für die Branche. Für große Produzenten kommt es deshalb darauf an, hohe Metallpreise in freien Cashflow umzuwandeln und gleichzeitig die operative Leistungsfähigkeit ihrer Minen zu erhalten. Dabei zählen nicht nur kurzfristige Marktbewegungen, sondern auch Investitionen in bestehende Anlagen und die langfristige Planung zukünftiger Fördermengen. Die aktuellen Bewegungen bei Gold und Öl verdeutlichen, warum Anleger beide Seiten der Rechnung verfolgen sollten.

Hohe Preise machen nicht jedes Goldprojekt wirtschaftlich

Ein höherer Goldpreis kann auch die wirtschaftlichen Perspektiven von Entwicklungsprojekten verändern. Mineralisierung, deren Gewinnung bei niedrigeren Preisen wenig attraktiv erscheint, kann bei anderen langfristigen Preisannahmen neu bewertet werden. Daraus folgt allerdings nicht, dass jedes bekannte Vorkommen automatisch zu einer profitablen Mine wird. Entscheidend bleiben unter anderem Metallgehalt, Größe, Geometrie, metallurgische Eigenschaften, Infrastruktur und Investitionsbedarf. Für Explorationsunternehmen ist die Ausgangslage noch grundsätzlicher: Sie müssen zunächst durch Bohrungen nachweisen, welche Mineralisierung tatsächlich vorhanden ist. Erst danach lässt sich schrittweise beurteilen, ob ein Projekt über ausreichendes Potenzial für weiterführende technische und wirtschaftliche Untersuchungen verfügt.

North Peak untersucht fünf Zielgebiete in Nevada

In dieser frühen Phase befindet sich North Peak Resources. Das Unternehmen exploriert den Prospect Mountain Mine Complex im historischen Eureka Mining District in Nevada. Nach der korrigierten Unternehmensmeldung vom 10. August umfasst das Bohrprogramm 2026 rund 7.000 Meter und erstreckt sich über fünf Zielgebiete. Im September meldete North Peak außerdem den Beginn von Diamantbohrungen zur Untersuchung tiefer liegender geophysikalischer Anomalien. Vorausgegangen war eine technische Neubewertung vorhandener Messdaten, mit der das Unternehmen seine Bohrziele präzisierte. Dabei handelt es sich um Exploration und nicht um laufende Goldproduktion. Für Prospect Mountain liegt bislang keine definierte Mineralressource oder Mineralreserve vor. Ein hoher Goldpreis kann die allgemeine Aufmerksamkeit für den Sektor erhöhen, ersetzt aber weder erfolgreiche Bohrungen noch eine belastbare Bewertung des Projekts.

Der nächste entscheidende Faktor liegt unter der Erde

Während die großen Goldproduzenten ihre Margen zwischen Metallpreisen und Betriebskosten steuern müssen, stehen frühe Explorationsunternehmen vor einer anderen Aufgabe: Sie benötigen neue geologische Erkenntnisse. Der heutige Goldmarkt liefert dafür einen aktuellen wirtschaftlichen Hintergrund. Ob sich daraus für einzelne Unternehmen langfristiger Wert entwickeln lässt, hängt jedoch von ihren jeweiligen Projekten ab. Bei North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) richtet sich der Blick deshalb auf die laufenden Arbeiten in Nevada. Entscheidend wird sein, ob die Bohrungen auf Prospect Mountain die bisherigen geologischen Interpretationen bestätigen und neue Ansatzpunkte für die weitere Exploration liefern.

Quellen:

Gold edges up as October rate hike bets ease, stronger dollar cap gains - Reuters

https://www.reuters.com/world/india/gold-gains-october-fed-rate-hike-prospects-fade-2026-10-05/

What will Washington do next if US bond yields keep rising? - Reuters

https://www.reuters.com/business/what-will-washington-do-next-if-us-bond-yields-keep-rising-2026-10-05/

Gold Fields aims to woo Northern Star investors after miner's rebuff - Reuters

https://www.reuters.com/legal/transactional/gold-fields-aims-woo-northern-star-investors-after-miners-rebuff-2026-09-30/

Comment on Northern Star announcement regarding non-binding indicative proposal - Gold Fields

https://www.goldfields.com/sens-announcements.php

Gold Fields H1 2026 Results - Gold Fields

https://www.goldfields.com/reports/q2-2026/ceo-statement.php

Newmont and Barrick Reach Agreement Regarding Nevada Gold Mines Joint Venture - Newmont

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-and-Barrick-Reach-Agreement-Regarding-Nevada-Gold-Mines-Joint-Venture/default.aspx

Barrick Reports Second Quarter 2026 Results - Barrick Mining

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q2-2026-results/default.aspx

i-80 Gold Announces Initial Assay Results From Mineral Point Including 1.33 g/t Au and 39.2 g/t Ag Over 225.6 Meters - i-80 Gold

https://www.i80gold.com/i-80-gold-announces-initial-assay-results-from-mineral-point-open-pit-project-in-nevada-including-a-step-out-hole-of-1-33-g-t-au-and-39-2-g-t-ag-over-225-6-meters/

North Peak Commences Diamond Drilling at Prospect Mountain Following Technical Review of MT Anomalies - North Peak Resources

https://www.newsfilecorp.com/release/313260/North-Peak-Commences-Diamond-Drilling-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada-Following-Technical-Review-of-MT-Anomalies

CORRECTION: North Peak Commences 2026 Drilling Campaign at Prospect Mountain - North Peak Resources

https://www.newsfilecorp.com/release/308917/CORRECTION-FROM-SOURCE-North-Peak-Commences-2026-Drilling-Campaign-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

https://northpeakresources.com/

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