Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
BMG8114P1032 Capital Industrial Financial Services Group Ltd. 15.10.2026 BMG8114P2XXX Capital Industrial Financial Services Group Ltd. 16.10.2026 Tausch 50:1
CA3794333037 Global UAV Technologies Ltd. 15.10.2026 CA3794334XXX Global UAV Technologies Ltd. 16.10.2026 Tausch 1,324206:1
CA38080W1023 GRG Resources Corp. 15.10.2026 CA39819G1XXX GRG Resources Corp. 16.10.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
BMG8114P1032 Capital Industrial Financial Services Group Ltd. 15.10.2026 BMG8114P2XXX Capital Industrial Financial Services Group Ltd. 16.10.2026 Tausch 50:1
CA3794333037 Global UAV Technologies Ltd. 15.10.2026 CA3794334XXX Global UAV Technologies Ltd. 16.10.2026 Tausch 1,324206:1
CA38080W1023 GRG Resources Corp. 15.10.2026 CA39819G1XXX GRG Resources Corp. 16.10.2026 Tausch 1:1
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