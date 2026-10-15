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Donnerstag, 15.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
500.000 USD Mindestabnahme! Small-Cap-Aktie noch unter dem Radar
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CI

WKN: 889510 | ISIN: BMG8114P1032 | Ticker-Symbol: CGG
Frankfurt
09.09.26 | 10:44
0,007 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP
CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP LTD0,0070,00 %
CYGNUS METALS LIMITED0,0840,00 %
GLOBAL UAV TECHNOLOGIES LTD0,245-100,00 %
GOOCH & HOUSEGO PLC14,0000,00 %
GRG RESOURCES CORP0,0580,00 %
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