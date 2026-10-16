The following instruments on XETRA do have their first trading 16.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.10.2026
Aktien
1 US01543A1097 Alfen N.V. ADR
2 US4593601036 International Container Terminal Services Inc. ADR
3 JP3100350002 RS Technologies Co. Ltd.
4 SGXZ33616145 Volare Shipping Ltd.
5 US5309093087 Liberty Live Holdings Inc.
6 BMG8114P2022 Capital Industrial Financial Services Group Ltd.
7 CA3794334027 Global UAV Technologies Ltd.
8 CA39819G1037 GRG Resources Corp.
Anleihen/ETF
1 EU000A4E2XXX Europäische Union
2 LU3534860XXX Luxemburg, Großherzogtum
3 EU000A4E2XXX European Investment Bank (EIB)
4 XS3515233XXX EI Sukuk Company Ltd.
5 BE0390383XXX Flämische Gemeinschaft
6 BE0390382XXX Flämische Gemeinschaft
7 US06418GBXXX The Bank of Nova Scotia
8 US06418GBXXX The Bank of Nova Scotia
9 US88032XBXXX Tencent Holdings Ltd.
10 XS3479603XXX Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.
11 DE000BC0LXXX Barclays Bank PLC
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000A2QPXXX iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
14 IE0006HLRXXX iShares World Equity High Income Active UCITS ETF
15 IE0005ZIBXXX Janus Henderson US Large Cap Equity Core UCITS ETF
16 IE000GT6BXXX L&G Global Equity UCITS ETF
17 IE000R6W2XXX UniActive Q Vorsorge Aktien Global UCITS ETF
18 IE000PBYDXXX UniActive Q Vorsorge Renten UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.10.2026
Aktien
1 US01543A1097 Alfen N.V. ADR
2 US4593601036 International Container Terminal Services Inc. ADR
3 JP3100350002 RS Technologies Co. Ltd.
4 SGXZ33616145 Volare Shipping Ltd.
5 US5309093087 Liberty Live Holdings Inc.
6 BMG8114P2022 Capital Industrial Financial Services Group Ltd.
7 CA3794334027 Global UAV Technologies Ltd.
8 CA39819G1037 GRG Resources Corp.
Anleihen/ETF
1 EU000A4E2XXX Europäische Union
2 LU3534860XXX Luxemburg, Großherzogtum
3 EU000A4E2XXX European Investment Bank (EIB)
4 XS3515233XXX EI Sukuk Company Ltd.
5 BE0390383XXX Flämische Gemeinschaft
6 BE0390382XXX Flämische Gemeinschaft
7 US06418GBXXX The Bank of Nova Scotia
8 US06418GBXXX The Bank of Nova Scotia
9 US88032XBXXX Tencent Holdings Ltd.
10 XS3479603XXX Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.
11 DE000BC0LXXX Barclays Bank PLC
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000A2QPXXX iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
14 IE0006HLRXXX iShares World Equity High Income Active UCITS ETF
15 IE0005ZIBXXX Janus Henderson US Large Cap Equity Core UCITS ETF
16 IE000GT6BXXX L&G Global Equity UCITS ETF
17 IE000R6W2XXX UniActive Q Vorsorge Aktien Global UCITS ETF
18 IE000PBYDXXX UniActive Q Vorsorge Renten UCITS ETF
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