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WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190 | Ticker-Symbol: AIR
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15.10.26 | 17:35
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zukunftsbilanzen.de
16.10.2026 06:46 Uhr
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Flagge zeigen: Frankreich rüstet auf - Daimler Truck, Airbus und HPQ Silicon profitieren

Frankreichs Staatsanleihen stehen unter Druck, an den Märkten geht die Angst vor einer neuen Eurokrise um. Doch bei der Verteidigung spart Paris nicht. Davon profitieren der Lkw-Hersteller Daimler Truck, der Flugzeugbauer Airbus und ein kanadischer Nebenwert, den Analysten noch nicht auf dem Radar haben: HPQ Silicon. Das Unternehmen hält 36,8 % an Novacium, einem Batteriespezialisten mit Sitz im Großraum Lyon, der Akkus deutlich leistungsfähiger macht und deshalb zuletzt mit wegweisenden militärischen Aufträgen für Funkgeräte und Drohnen von sich reden machte. Nun testet auch ein US-Elektroautobauer die Zellen. Ein Geheimtipp und zwei etablierte Großkonzerne - diese Aktien sollten Anleger im Blick behalten.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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