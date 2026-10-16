Ob spektakuläre Kurssprünge nach Großaufträgen, die heikle Aufarbeitung von behördlich angeordneten Bilanzprüfungen oder die Erschließung lukrativer Rohstoffvorkommen. An den Kapitalmärkten trennt sich immer, wenn auch nach und nach, die Spreu vom Weizen. Während operative Fortschritte und strategische Zukäufe neues Vertrauen stiften, mahnen die schwebenden Sanierungsverfahren und die bilanziellen Altlasten bei einem anderen Unternehmen zur Vorsicht. Dieser Bericht betrachtet drei grundverschiedene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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