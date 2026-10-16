VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-15
|IE00BF541XXX
|451000.000
|62135644.59
|137.7730
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-15
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55265263.92
|73.2961
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-15
|IE00BQQP9XXX
|43250000.000
|4242941287.26
|98.1027
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-10-15
|IE00BDFBTXXX
|36825000.000
|2248506205.58
|61.0592
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-10-15
|IE00BYWQWXXX
|9850000.000
|654476710.78
|66.4443
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-15
|IE00BQQP9XXX
|12050000.000
|1207665115.68
|100.2212
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-10-15
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|239113749.16
|69.3485
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-15
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|396086708.84
|69.4889
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-15
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|164894037.15
|37.0548
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-15
|IE00BMC38XXX
|84500000.000
|8731090100.98
|103.3265
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-10-15
|IE00BMDH1XXX
|12500000.000
|97927049.32
|7.8342
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-10-15
|IE00BMDKNXXX
|43800000.000
|517258796.82
|11.8096
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-10-15
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7102961.49
|15.1127
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-10-15
|IE0002PG6XXX
|87500000.000
|942946925.40
|10.7765
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-10-15
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|16163359.21
|22.1416
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-10-15
|IE000YU9KXXX
|21890000.000
|1536554461.63
|70.1944
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-10-15
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|24880210.95
|28.5979
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-10-15
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20569028.09
|27.9851
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-10-15
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13848665.67
|19.2343
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-10-15
|IE000M7V9XXX
|42670000.000
|1910807705.19
|44.7811
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-10-15
|IE000NXF8XXX
|9170000.000
|282252463.53
|30.7800
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-10-15
|IE000YYE6XXX
|116600000.000
|6636010824.57
|56.9126
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-15
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|66968881.24
|24.1416
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-15
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|41826958.58
|26.9851
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-10-15
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13124982.11
|25.7353
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-10-15
|IE0007Y8YXXX
|30400000.000
|811883473.71
|26.7067
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-10-15
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|29884638.63
|20.6101
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-10-15
|IE000YYVSXXX
|4900000.000
|80609573.53
|16.4509
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-10-15
|IE000GLK5XXX
|350000.000
|6464094.04
|18.4688
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