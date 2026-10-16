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VG

WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
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PR Newswire
16.10.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 16

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2026-10-15IE00BF541XXX451000.00062135644.59137.7730
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-10-15IE00BF540XXX754000.00055265263.9273.2961
VanEck Gold Miners UCITS ETF2026-10-15IE00BQQP9XXX43250000.0004242941287.2698.1027
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2026-10-15IE00BDFBTXXX36825000.0002248506205.5861.0592
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2026-10-15IE00BYWQWXXX9850000.000654476710.7866.4443
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2026-10-15IE00BQQP9XXX12050000.0001207665115.68100.2212
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2026-10-15IE00BDS67XXX3448000.000239113749.1669.3485
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2026-10-15IE00BQQP9XXX5700000.000396086708.8469.4889
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2026-10-15IE00BL0BMXXX4450000.000164894037.1537.0548
VanEck Semiconductor UCITS ETF2026-10-15IE00BMC38XXX84500000.0008731090100.98103.3265
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2026-10-15IE00BMDH1XXX12500000.00097927049.327.8342
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2026-10-15IE00BMDKNXXX43800000.000517258796.8211.8096
VanEck New China UCITS ETF2026-10-15IE0000H44XXX470000.0007102961.4915.1127
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-10-15IE0002PG6XXX87500000.000942946925.4010.7765
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2026-10-15IE0005B8WXXX730000.00016163359.2122.1416
VanEck Space Innovators UCITS ETF2026-10-15IE000YU9KXXX21890000.0001536554461.6370.1944
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2026-10-15IE000B9PQXXX870000.00024880210.9528.5979
VanEck Circular Economy UCITS ETF2026-10-15IE0001J5AXXX735000.00020569028.0927.9851
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-10-15IE0005TF9XXX720000.00013848665.6719.2343
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2026-10-15IE000M7V9XXX42670000.0001910807705.1944.7811
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2026-10-15IE000NXF8XXX9170000.000282252463.5330.7800
VANECK DEFENSE UCITS ETF2026-10-15IE000YYE6XXX116600000.0006636010824.5756.9126
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-10-15IE000J6CHXXX2774000.00066968881.2424.1416
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2026-10-15IE0007I99XXX1550000.00041826958.5826.9851
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2026-10-15IE000SBU1XXX510000.00013124982.1125.7353
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-10-15IE0007Y8YXXX30400000.000811883473.7126.7067
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-10-15IE000QYDXXXX1450000.00029884638.6320.6101
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF2026-10-15IE000YYVSXXX4900000.00080609573.5316.4509
VanEck Agribusiness UCITS ETF2026-10-15IE000GLK5XXX350000.0006464094.0418.4688
© 2026 PR Newswire
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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