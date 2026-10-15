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VG

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
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PR Newswire
15.10.2026 08:00 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 15

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2026-10-14IE00BF541XXX443000.00060972669.82137.6358
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-10-14IE00BF540XXX754000.00055156405.7173.1517
VanEck Gold Miners UCITS ETF2026-10-14IE00BQQP9XXX43150000.0004089344229.3894.7704
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2026-10-14IE00BDFBTXXX36825000.0002239357465.7860.8108
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2026-10-14IE00BYWQWXXX9850000.000647128165.0965.6983
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2026-10-14IE00BQQP9XXX12050000.0001170879066.0697.1684
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2026-10-14IE00BDS67XXX3448000.000237907599.7768.9987
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2026-10-14IE00BQQP9XXX5700000.000386657485.8067.8346
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2026-10-14IE00BL0BMXXX4450000.000164037076.9336.8623
VanEck Semiconductor UCITS ETF2026-10-14IE00BMC38XXX84650000.0008836273442.73104.3860
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2026-10-14IE00BMDH1XXX12500000.000100587156.758.0470
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2026-10-14IE00BMDKNXXX43650000.000495400800.6011.3494
VanEck New China UCITS ETF2026-10-14IE0000H44XXX470000.0007158359.1615.2306
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-10-14IE0002PG6XXX87500000.000969710217.9211.0824
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2026-10-14IE0005B8WXXX730000.00016011338.4021.9333
VanEck Space Innovators UCITS ETF2026-10-14IE000YU9KXXX21940000.0001537600250.0570.0821
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2026-10-14IE000B9PQXXX870000.00024354675.7727.9939
VanEck Circular Economy UCITS ETF2026-10-14IE0001J5AXXX735000.00020485182.0827.8710
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-10-14IE0005TF9XXX720000.00013524909.6218.7846
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2026-10-14IE000M7V9XXX42620000.0001912141205.7244.8649
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2026-10-14IE000NXF8XXX9220000.000288577772.1331.2991
VANECK DEFENSE UCITS ETF2026-10-14IE000YYE6XXX116700000.0006556744758.3356.1846
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-10-14IE000J6CHXXX2774000.00067109895.1324.1925
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2026-10-14IE0007I99XXX1550000.00041007814.7526.4567
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2026-10-14IE000SBU1XXX510000.00012830853.6425.1585
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-10-14IE0007Y8YXXX30900000.000814493369.1426.3590
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-10-14IE000QYDXXXX1450000.00029541755.6320.3736
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF2026-10-14IE000YYVSXXX4900000.00082654512.2116.8683
VanEck Agribusiness UCITS ETF2026-10-14IE000GLK5XXX350000.0006480124.8818.5146
© 2026 PR Newswire
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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