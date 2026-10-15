VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-14
|IE00BF541XXX
|443000.000
|60972669.82
|137.6358
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-14
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55156405.71
|73.1517
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-14
|IE00BQQP9XXX
|43150000.000
|4089344229.38
|94.7704
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-10-14
|IE00BDFBTXXX
|36825000.000
|2239357465.78
|60.8108
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-10-14
|IE00BYWQWXXX
|9850000.000
|647128165.09
|65.6983
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-14
|IE00BQQP9XXX
|12050000.000
|1170879066.06
|97.1684
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-10-14
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|237907599.77
|68.9987
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-14
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|386657485.80
|67.8346
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-14
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|164037076.93
|36.8623
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-14
|IE00BMC38XXX
|84650000.000
|8836273442.73
|104.3860
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-10-14
|IE00BMDH1XXX
|12500000.000
|100587156.75
|8.0470
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-10-14
|IE00BMDKNXXX
|43650000.000
|495400800.60
|11.3494
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-10-14
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7158359.16
|15.2306
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-10-14
|IE0002PG6XXX
|87500000.000
|969710217.92
|11.0824
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-10-14
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|16011338.40
|21.9333
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-10-14
|IE000YU9KXXX
|21940000.000
|1537600250.05
|70.0821
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-10-14
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|24354675.77
|27.9939
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-10-14
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20485182.08
|27.8710
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-10-14
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13524909.62
|18.7846
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-10-14
|IE000M7V9XXX
|42620000.000
|1912141205.72
|44.8649
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-10-14
|IE000NXF8XXX
|9220000.000
|288577772.13
|31.2991
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-10-14
|IE000YYE6XXX
|116700000.000
|6556744758.33
|56.1846
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-14
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|67109895.13
|24.1925
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-14
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|41007814.75
|26.4567
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-10-14
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|12830853.64
|25.1585
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-10-14
|IE0007Y8YXXX
|30900000.000
|814493369.14
|26.3590
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-10-14
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|29541755.63
|20.3736
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-10-14
|IE000YYVSXXX
|4900000.000
|82654512.21
|16.8683
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-10-14
|IE000GLK5XXX
|350000.000
|6480124.88
|18.5146
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