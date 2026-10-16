Der gestrige Handelstag (Donnerstag, 15. Oktober) hat die deutschen Nebenwerte in zwei Lager geteilt. Ein weltweiter Ausverkauf bei Chipaktien, angefacht durch überraschend hohe US-Inflationsdaten und Zweifel an der Finanzierung des KI-Ausbaus, traf vor allem die Technologiewerte. Der TecDAX gab rund 0,7 Prozent nach, der SDAX verlor 1,1 Prozent auf 17.981 Punkte. Der MDAX schloss dagegen 0,55 Prozent höher bei 30.216 Punkten, gestützt unter anderem von flatexDEGIRO nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs über bis zu 100 Millionen Euro. Der DAX legte um 0,3 Prozent auf 25.383 Punkte zu. Schwer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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