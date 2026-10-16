Gold aus Mali boomt: Laut Daten des Bergbauministeriums, über die Reuters berichtete, stieg die industrielle Goldförderung im ersten Halbjahr 2026 um rund 30 % auf 23,5 t und übertraf damit die Prognose der Regierung - trotz schwieriger Logistik und geopolitischer Spannungen. Während die großen Goldunternehmen, die oft ebenfalls Projekte in Mali haben, mit der Regierung verhandeln und strategische Entscheidungen treffen, treibt ein wendiges Explorationsunternehmen in der unmittelbaren Nachbarschaft sein riesiges Projekt voran. Wir beleuchten die Situation in Mali und erklären, wie Desert Gold mit seiner SMSZ-Liegenschaft die letzten Schritte zur Produktion geht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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