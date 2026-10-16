DJ GEVELOT S.A.: Half-year Report 2026 (French version)

GEVELOT S.A. GEVELOT S.A.: Half-year Report 2026 (French version) 16-Oct-2026 / 17:30 CET/CEST Dissemination of a French Regulatory News, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le Conseil d'Administration réuni le 16 octobre 2026 a arrêté les Comptes individuels ainsi que les Comptes consolidés du premier semestre 2026 établis selon les Normes Comptables Internationales IFRS. Rapport d'Activité Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2026 comparés à ceux du premier semestre 2025, selon les Normes Comptables Internationales IFRS, sont les suivants. Année Comptes Consolidés 1er semestre 2026 1er semestre 2025 2025 En millions d'Euros Chiffre d'affaires 81,8 80,1 156,3 Résultat Opérationnel courant 3,4 3,5 6,7 Résultat Opérationnel 3,4 3,5 6,4 Résultat Financier 5,1 -0,5 0,1 Résultat Courant avant impôts Entreprises intégrées 8,5 3,0 6,5 Impôts -0,8 -0,7 -2,2 Résultat net des entreprises intégrées 7,8 2,3 Quote-part Résultats Sociétés mises en équivalence 0,0 -0,1 -0,8 Résultat net de l'ensemble consolidé 7,7 2,2 3,4 Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle 0,3 0,2 0,5 Résultat revenant à l'Entreprise consolidante 7,4 1,9 2,9

Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe au premier semestre 2026 s'élève à 81,8 MEUR, affichant une augmentation de 2,1 % par rapport à la même période en 2025. À taux de change constants, cette augmentation aurait dû être de 3,9%.

La croissance reste donc relativement modérée, avec des dynamiques contrastées selon les zones géographiques.

Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s'établit à 3,4 MEUR à fin juin 2026, contre 3,5 MEUR à fin juin 2025. La performance opérationnelle demeure globalement stable. Le mix produits contribue favorablement à la marge et permet une baisse des achats consommés, tandis que les charges de personnel et certaines charges externes progressent.

Par ailleurs, le Résultat opérationnel suit la même tendance et s'établit à 3,4 MEUR sur la période, contre 3,5 MEUR au premier semestre 2025. L'effet favorable du mix produits est ainsi partiellement compensé par la hausse des coûts opérationnels.

Le Résultat financier est positif, atteignant 5,1 MEUR, contre une perte de 0,5 MEUR au premier semestre 2025. Cette évolution s'explique principalement par des gains de change liés à l'activité commerciale et opérationnelle du Groupe. L'incidence positive de ces gains s'observe sur plusieurs entités internationales du Groupe.

Compte tenu des éléments ci-dessus et après impôts, le Résultat net du premier semestre 2026 (Part du Groupe) est bénéficiaire de 7,4 MEUR contre un gain net de 1,9 MEUR au premier semestre 2025.

La quasi-totalité de l'amélioration du résultat net (+5,5 MEUR) provient du résultat financier, et non de la performance opérationnelle.

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Au cours du deuxième trimestre, le Groupe a réalisé deux opérations ayant fait évoluer son périmètre:

-- l'acquisition de 60 % de Sydex USA LLC par l'intermédiaire de PCM USA Inc.;

-- la prise de participation de PCM SA à hauteur de 33 % dans Sievers Pumpen GmbH, société basée enAllemagne.

Les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient, en particulier dans la zone du détroit d'Ormuz, ont généré une hausse des coûts de fret et d'assurance, sous l'effet des contraintes pesant sur les routes maritimes et les capacités de transport.

Ces événements affectent les conditions de livraison de PCM dans la région, avec des coûts et des délais en hausse. Ils devraient continuer à peser sur l'activité au cours du second semestre, en complément des effets liés aux droits de douane aux États-Unis.

Dans un contexte de concurrence élevée, la répercussion de ces surcoûts sur les prix de vente reste partielle et progressive. Le Groupe poursuit ses actions d'adaptation afin d'en limiter les effets sur l'exercice 2026.

PERSPECTIVES DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2026

Secteur Pompes

En continuité avec l'exercice 2025, le Groupe reste confiant quant à la poursuite de la reprise de son chiffre d'affaires en 2026. Les perspectives commerciales sont encourageantes et devraient soutenir une progression modérée de l'activité.

Néanmoins, cette dynamique pourrait être partiellement atténuée par le niveau élevé de certaines charges opérationnelles, notamment les frais de transport, les amortissements et dépréciations des nouveaux équipements, les charges de personnel.

Ensemble du Groupe

Le chiffre d'affaires de Gévelot SA, composé de produits locatifs et de prestations de services, devrait être en légère progression par rapport à 2025, notamment grâce au retour à une perception normale de certains loyers.

Le chiffre d'affaires consolidé devrait être en légère augmentation par rapport à l'exercice 2025, soutenu par la dynamique commerciale sur les principaux marchés du Groupe.

Sauf éléments exceptionnels non connus à ce jour, le résultat net consolidé 2026 devrait rester bénéficiaire.

Dans un contexte international incertain sur les plans politique et économique, le Groupe Gévelot confirme sa trajectoire de développement tout en consolidant les actions mises en œuvre pour atténuer les risques pesant sur ses activités.

Le Groupe réaffirme sa détermination à accompagner durablement ses clients, partenaires et actionnaires, grâce à une gestion proactive et réactive face aux défis mondiaux.

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File: GEVELOT Half-year report 16 10 2026

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2417390 16-Oct-2026 CET/CEST

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October 16, 2026 11:30 ET (15:30 GMT)