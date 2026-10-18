Nvidia testet Atomstrom für KI: Cameco, F3 Uranium und Blast Resources zeigen die Rohstoffseite des Booms

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Künstliche Intelligenz braucht leistungsfähige Chips - und zuverlässigen Strom. Wie eng beide Themen inzwischen zusammenrücken, zeigt eine im Juli vorgestellte Zusammenarbeit zwischen Nvidia (ISIN: US67066G1040) und dem privaten Reaktorentwickler Valar Atomics. Nach einem Reuters-Bericht demonstrierten die Unternehmen in Utah die Versorgung von Nvidia-Blackwell-Technologie durch einen Mikroreaktor.

Damit erhält die Atomdebatte einen konkreten technologischen Bezug. Wenn Kernenergie künftig einen größeren Teil der KI-Infrastruktur versorgen soll, reicht der Blick auf Reaktoren und Rechenzentren allein nicht aus. Auch die Brennstoffversorgung muss mitwachsen.

Nvidia untersucht die Energieversorgung der KI-Fabriken

Die Zusammenarbeit soll zeigen, wie kleine Reaktoren und geschlossene Kühlsysteme den Wasserbedarf von Rechenzentren reduzieren können. Valars Reaktorkonzept verwendet Helium zur Kühlung. Nvidia untersucht dabei, wie solche Anlagen außerhalb des öffentlichen Stromnetzes zukünftige KI-Fabriken unterstützen könnten.

Es handelt sich um eine Demonstration und einen Entwicklungsansatz, nicht um eine bereits breit eingesetzte Versorgungslösung. Dennoch macht das Projekt sichtbar, warum Kernenergie für Technologieunternehmen interessant wird: Rechenleistung benötigt eine kontinuierliche Energieversorgung, während Netzanschlüsse und zusätzliche Kraftwerkskapazitäten Zeit beanspruchen.

Cameco steht für die bestehende Uranversorgung

Auf der Rohstoffseite gehört Cameco (ISIN: CA13321L1085) zu den etablierten Unternehmen. Der kanadische Konzern betreibt mit Cigar Lake und McArthur River/Key Lake bedeutende Urananlagen im Athabasca-Becken.

Diese Produktion bildet einen Teil des Fundaments westlicher Brennstofflieferketten. Zwischen einer zusätzlichen Reaktorplanung und gesicherten Uranlieferungen stehen jedoch mehrere industrielle Schritte: Förderung, Konversion, Anreicherung und Brennstofffertigung.

Für den Bergbau bedeutet eine langfristig wachsende Reaktorflotte deshalb auch, rechtzeitig neue Lagerstätten zu entwickeln. Genau hier beginnt die Verbindung zwischen etablierten Produzenten und Explorationsunternehmen.

F3 Uranium zeigt, dass neue Entdeckungen möglich bleiben

F3 Uranium (ISIN: CA30336Y1079) liefert dafür ein aktuelles Beispiel aus dem Athabasca-Revier. Die im September vorgelegte Unternehmenspräsentation beschreibt die 2025 entdeckte Tetra-Zone auf dem Broach-Projekt.

Das Entdeckungsbohrloch durchteufte nach Unternehmensangaben 22,5 Meter mit durchschnittlich 0,26 Prozent U3O8, darunter einen Meter mit 2,50 Prozent. Die angegebenen Längen sind Bohrlochabschnitte und entsprechen nicht zwangsläufig der tatsächlichen Mächtigkeit.

Für Tetra liegt laut Präsentation noch keine Ressourcenschätzung vor. Die Ergebnisse verdeutlichen dennoch, dass auch in einer bekannten Uranregion weitere Entdeckungen möglich sind. Aus einem mineralisierten Bohrloch muss anschließend durch systematische Arbeiten eine belastbare Lagerstättenbewertung entstehen.

Blast Resources verfolgt einen neun Kilometer langen Korridor

Blast Resources (ISIN: CA09345L1085) untersucht mit Wales Lake ebenfalls ein Projekt am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens. Im Juli meldete das Unternehmen einen strukturellen Korridor, der sich innerhalb seiner Claims über rund neun Kilometer erstreckt.

Die Interpretation beruht nach Unternehmensangaben auf einer luftgestützten Magnetikuntersuchung und historischen Explorationsarbeiten von F3. Hinweise aus Leitfähigkeitsstrukturen lassen eine mögliche Breite von drei Kilometern erkennen.

Damit besteht ein konkreter geologischer Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen. Störungen und Scherzonen können Wege für uranführende Flüssigkeiten bilden. Die historische Datenbasis hilft Blast, solche Strukturen gezielter zu beurteilen.

F3s Entdeckungen lassen sich allerdings nicht auf Wales Lake übertragen. Für Blast müssen eigene Explorationsarbeiten zeigen, welche Bereiche aussichtsreiche Bohrziele darstellen und ob relevante Uranmineralisierung vorhanden ist. Eine wirtschaftlich nutzbare Ressource ist damit bislang nicht nachgewiesen.

Fazit

Nvidias Zusammenarbeit mit Valar macht die Verbindung zwischen KI und Kernenergie greifbarer. Die Demonstration liefert noch keinen Beleg für einen flächendeckenden Einsatz von Mikroreaktoren. Sie zeigt aber, dass Technologieunternehmen die Stromversorgung zunehmend als Bestandteil ihrer Infrastrukturplanung behandeln.

Cameco steht innerhalb dieser Entwicklung für vorhandene Uranproduktion. F3 demonstriert mit Tetra, dass Exploration im Athabasca-Revier weiterhin neue mineralisierte Zonen hervorbringen kann. Blast verfolgt mit dem neun Kilometer langen Korridor auf Wales Lake einen eigenen Ansatz am frühen Ende dieser Wertschöpfungskette.

Für Blast sprechen damit ein etabliertes Uranrevier und eine konkretere geologische Arbeitsgrundlage. Entscheidend bleiben die Finanzierung weiterer Untersuchungen, präzise Bohrziele und belastbare Ergebnisse. Eine Lieferbeziehung zu Nvidia, Valar oder Cameco ergibt sich daraus nicht. Der mögliche Wertzuwachs muss aus Fortschritten auf dem eigenen Projekt entstehen. Der KI-Ausbau schafft zusätzliche Aufmerksamkeit für die Energieversorgung - die Qualität von Wales Lake muss Blast selbst beweisen.

Quellen

https://www.reuters.com/business/energy/valar-nuclear-startup-partners-with-nvidia-data-center-aiming-conserve-water-2026-07-01/

https://www.cameco.com/businesses/uranium-operations

https://blastresources.com/blast-resources-announces-a-structural-corridor-on-at-its-flagship-wales-lake-project/

https://f3uranium.com/investors/

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Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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Enthaltene Werte: CA13321L1085,US67066G1040,CA09345L1085,CA30336Y1079