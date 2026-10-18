Eli Lillys Umsatzsprung, Mercks 11,3-Milliarden-Dollar-Deal: Wie Zelltherapien in die Wachstumsstory der Pharmabranche passen

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Neue Medikamente können milliardenschwere Märkte schaffen. Doch zwischen wissenschaftlichem Durchbruch und wirtschaftlichem Erfolg liegen weitere Aufgaben: Unternehmen müssen zuverlässig produzieren, Ärzte von ihren Therapien überzeugen und eine dauerhafte Nachfrage aufbauen.

Eli Lilly (ISIN: US5324571083) zeigt, welche Umsatzdynamik erfolgreiche Medikamente entfalten können. Merck KGaA (ISIN: DE0006599905) investiert unterdessen in Technologien für Forschung und Arzneimittelherstellung. Beide Entwicklungen verdeutlichen, wie eng medizinischer Fortschritt und industrielle Umsetzung zusammenhängen.

In deutlich kleinerem Maßstab lässt sich dieser Übergang bei Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) beobachten. Der australische Zelltherapiespezialist meldete am 10. Juli für das Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 einen Ryoncil-Nettoumsatz von 115 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 36 Millionen US-Dollar auf das Schlussquartal. Damit verfügt das Unternehmen inzwischen über eine konkrete kommerzielle Grundlage.

Lilly und Merck zeigen zwei Seiten des Pharmageschäfts

Lilly steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal 2026 um 48 Prozent auf rund 23 Milliarden US-Dollar. Wesentliche Treiber waren höhere Absatzmengen der Medikamente Mounjaro und Zepbound. Gleichzeitig kündigte der Konzern zusätzliche Investitionen von 4,5 Milliarden US-Dollar in seine Produktionsstandorte in Indiana an. Der Zusammenhang ist unmittelbar: Medizinische Nachfrage lässt sich erst dann in Umsatz umsetzen, wenn genügend Herstellungskapazität verfügbar ist.

Merck verzeichnete ebenfalls eine positive Entwicklung. Der Darmstädter Konzern erhöhte im August seine Jahresprognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro. Das Geschäft mit Technologien für die Arzneimittelproduktion liefert einen weiteren Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung neuer Therapien.

Hinzu kommt die im Juni vereinbarte Übernahme von Bio-Techne (ISIN: US09073M1045) mit einem Unternehmenswert von rund 11,3 Milliarden US-Dollar. Die geplante Transaktion soll Mercks Fähigkeiten in Forschung, Bioprozessierung und fortschrittlichen Therapien erweitern.

Die Entwicklungen betreffen unterschiedliche Teile der pharmazeutischen Wertschöpfungskette. Für Mesoblast bilden sie einen Branchenrahmen; eine Geschäftsbeziehung zu den genannten Konzernen lässt sich daraus nicht ableiten.

Ryoncil liefert einen kommerziellen Ausgangspunkt

Mesoblast hat mit Ryoncil bereits die entscheidende regulatorische Hürde für ein erstes US-Anwendungsgebiet genommen. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ließ die Therapie im Dezember 2024 zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei pädiatrischen Patienten ab einem Alter von zwei Monaten zu.

Dabei handelt es sich um eine schwere Komplikation nach einer Stammzelltransplantation: Übertragene Immunzellen greifen das Gewebe des Empfängers an. "Steroidrefraktär" bedeutet, dass die Erkrankung auf eine Behandlung mit Steroiden nicht ausreichend anspricht. Ryoncil wurde zur ersten von der FDA zugelassenen Therapie mit mesenchymalen Stromazellen.

Die anschließend gemeldeten Erlöse liefern Hinweise auf die tatsächliche Nutzung im klinischen Alltag. Vorstandschef Silviu Itescu erklärte im Juli, die Umsätze seit dem Marktstart hätten die ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens übertroffen. Er verwies auf die Entwicklung an großen US-Kinderkliniken und stellte weiteres Wachstum in Aussicht.

Die Juli-Zahlen waren vorläufige Managementschätzungen und standen unter dem Vorbehalt der üblichen Abschluss- und Prüfungsarbeiten.

Herstellung und weitere Anwendungen werden wichtiger

Mesoblast entwickelt allogene Zelltherapien, deren Zellen von Spendern stammen. Nach Unternehmensangaben sind die Herstellungsverfahren auf eine industrielle Produktion tiefgekühlter, für den späteren Einsatz verfügbarer Therapien ausgelegt.

Mit zunehmenden Verkäufen gewinnen neben klinischen Ergebnissen auch Herstellungskosten, Lieferfähigkeit, Vertriebsaufwand und Liquiditätsbedarf an Gewicht. Die Umsatzbasis ermöglicht damit eine breitere wirtschaftliche Beurteilung des Unternehmens.

Zusätzliche Perspektiven bieten Entwicklungsprogramme für Ryoncil bei Erwachsenen mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung und bei bestimmten gegen Biologika resistenten entzündlichen Darmerkrankungen. Mit Rexlemestrocel-L arbeitet Mesoblast zudem an Ansätzen gegen Herzinsuffizienz und chronische Schmerzen im unteren Rückenbereich.

Diese Programme könnten das Geschäft langfristig verbreitern. Ihr Potenzial hängt jedoch von weiteren klinischen Daten und regulatorischen Entscheidungen ab.

Fazit

Lillys Umsatzwachstum und Mercks geplante Milliardenübernahme unterstreichen, dass sich der wirtschaftliche Wert medizinischer Innovation sowohl bei erfolgreichen Arzneimitteln als auch bei deren Entwicklung und Herstellung entfaltet. Für Zelltherapieunternehmen zählt deshalb neben wissenschaftlicher Qualität zunehmend die Fähigkeit, eine Behandlung zuverlässig in die Versorgung zu bringen.

Mesoblast besitzt dafür mit der US-Zulassung von Ryoncil und den im Juli gemeldeten Jahreserlösen von 115 Millionen US-Dollar einen konkreten Ausgangspunkt. Das Unternehmen lässt sich inzwischen anhand eines vermarkteten Produkts beurteilen. Die Größenordnung und die adressierten Patientengruppen unterscheiden sich dabei erheblich vom Geschäft eines globalen Pharmakonzerns wie Lilly.

Entscheidend sind nun die weitere Absatzentwicklung, die Kosten der kommerziellen Expansion und der verbleibende Finanzierungsbedarf. Zusätzliche Indikationen eröffnen Perspektiven, benötigen aber eigene klinische und regulatorische Fortschritte. Aus Umsatz allein folgt noch keine nachhaltige Profitabilität.

Mesoblasts zentrale Chance besteht darin, den erreichten Markteintritt in ein dauerhaft tragfähiges Zelltherapiegeschäft zu übersetzen.

Quellen:

https://www.reuters.com/business/merck-kgaa-raises-profit-guidance-momentum-life-science-electronics-units-2026-08-06/

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-reports-second-quarter-2026-financial-results-raises-full

https://www.emdgroup.com/en/news/agreement-to-acquire-bio-techne-25-06-2026.html

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-remestemcel-l-rknd-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease-pediatric

https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03149259-3A704278&v=undefined

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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Enthaltene Werte: US5324571083,AU000000MSB8,DE0006599905,US09073M1045