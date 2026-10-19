Vier mündliche Kurzpräsentationen auf der ESMO betreffen neue Daten für INCB161734, einen KRAS-G12D-Inhibitor, und INCA33890 1, einen TGFßR2×PD-1-bispezifischen Antikörper

Beide Prüftherapien werden in laufenden Phase-3-Programmen ausgewertet

Incyte veranstaltet am Montag, den 26. Oktober 2026 von 7:30 9:00 Uhr MEZ/ 14:30 16:00 Uhr ET ein Investorentreffen und Webcast

Incyte (Nasdaq: INCY) gab heute bekannt, dass auf dem Kongress 2026 der European Society of Medical Oncology (ESMO), der vom 23. bis 27. Oktober 2026 in Madrid stattfindet, neue Daten aus seinem Onkologieportfolio vorgelegt werden.

"Die auf der ESMO präsentierten Daten stärken wiederum unser Vertrauen in diese neuartigen Prüfansätze und deren Potenzial, das Leben von Patienten mit schwer behandelbaren Magen-Darm-Karzinomen zu verbessern und zu verlängern", sagte Dr. Pablo J. Cagnoni, M.D., President, Incyte und Global Head of Research and Development. "Vor allem führen diese Ergebnisse nicht nur zu neuen klinischen Erkenntnissen, sondern sie fließen auch in unsere zulassungsrelevanten Entwicklungsprogramme ein, darunter die bereits laufenden Phase-3-Studien KRAS G12D und TGFßR2×PD-1."

Nähere Informationen zu den mündlichen Kurzpräsentationen auf der ESMO:

INCB161734 (KRAS G12D)

Sicherheit und Wirksamkeit des oral verabreichten KRAS-G12D-Inhibitors INCB161734 als Monotherapie oder in Kombination mit Cetuximab (Cetux) bei Patienten (pts) mit fortgeschrittenem/metastasierendem Kolorektalkarzinom (CRC)

Sitzung: Rapid Oral Session. Sonntag, 25. Oktober, 3:30-5:00 Uhr ET (8:30-10:00 Uhr MEZ). Abstract #1007RO.

Sicherheit und Wirksamkeit von INCB161734, einem neuartigen oral verabreichten KRAS-G12D-Inhibitor, in Kombination mit Chemotherapie bei Patienten (pts) mit fortgeschrittenem/metastasierendem duktalem Pankreasadenokarzinom (PDAC)

Sitzung: Rapid Oral Session. Montag, 26. Oktober, 9:45-11:15 Uhr ET (14:45-16:15 Uhr MEZ). Abstract #3137RO.

INCA33890 (TGFßR2xPD-1)1

INCA33890, ein TGFßR2xPD-1 bispezifischer Antikörper, mit dem Behandlungsstandard (SoC) entsprechenden Krebstherapien für mikrosatellitstabiles Kolorektalkarzinom (MSS CRC)

Sitzung: Rapid Oral Session. Samstag, 24. Oktober, 2:30-4:00 Uhr ET (8:30-10:00 Uhr MEZ). Abstract #1954RO.

INCB123667 (CDK2)

Vorläufige Wirksamkeit von INCB123667 (CDK2-Inhibition) mit Bevacizumab bei rezidivierendem epithelialem Eierstockkrebs (rEOC)

Sitzung: Rapid Oral Session. Freitag, 23. Oktober, 10:15-11:45 Uhr ET (16:15-17:45 Uhr MEZ). Abstract #1241RO.

Alle regulären Abstracts, die zur Präsentation auf dem ESMO Kongress 2026 angenommen wurden, werden online über die Website der ESMO hier veröffentlicht. Alle angenommenen Abstracts werden zudem drei Wochen nach dem Kongress online im Abstract Book des ESMO-Kongresses 2026, einer Ergänzungsausgabe der offiziellen Fachzeitschrift der ESMO, Annals of Oncology, veröffentlicht. Weitere Informationen über den diesjährigen Kongress finden Sie hier.

Incyte Investorenveranstaltung und Webcast

Am Montag, den 26. Oktober 2026 veranstaltet Incyte von 7:30 bis 9:00 Uhr MEZ 14:30 bis 16:00 Uhr ET ein Investorentreffen und Webcast, wo die auf der ESMO präsentierten Daten erörtert und aktuelle Portfoliomeldungen vorgelegt werden.

Die Veranstaltung wird per Webcast übertragen und ist zugänglich über die Registerkarte Events and Presentations der Investorenrubrik bei Incyte.com. Eine Wiederholung ist für 30 Tage verfügbar.

Über Incyte

Incyte definiert das Potenzial biopharmazeutischer Innovationen neu. Mit fundiertem wissenschaftlichem Fachwissen und einem konsequenten Fokus auf die Patienten haben wir ein etabliertes Portfolio von First-in-Class-Arzneimitteln sowie ein umfangreiches Portfolio von Arzneimitteln der nächsten Generation in unseren Kernbereichen aufgebaut: Hämatologie, Onkologie sowie Entzündungen und Autoimmunerkrankungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Incyte.com und Investor.Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den Daten, die Incyte auf dem ESMO-Kongress 2026 vorstellen wird, sowie zu der Investorenveranstaltung von Incyte und den Erwartungen von Incyte hinsichtlich der Bedeutung dieser Daten, des Potenzials der von Incyte präsentierten Prüftherapien wie INCA33890 und INCB161734, der von Incyte erzielten Fortschritte in seiner Pipeline sowie der Bestrebungen und Ziele von Incyte, wie sie unter der Überschrift "Über Incyte" dargelegt sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, darunter die Fähigkeit von Incyte, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Produkte und Produktkandidaten nachzuweisen; die ausreichende Qualität der Daten aus klinischen Studien, um geltende behördliche Standards zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden für klinische Studien zu gewinnen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien sowie die Marktzulassung beeinflussen können; die Fähigkeit von Incyte, mit seinen vermarkteten Produkten und Produktkandidaten sofern diese zugelassen werden kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von Incyte, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Produkte und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Incyte von Dritten und Partnern; die Akzeptanz der Produkte von Incyte auf dem Markt; der Wettbewerb auf dem Markt sowie Anforderungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Herstellung und Distribution sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Berichten von Incyte ausführlicher erörtert werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr und des Quartalsberichts auf Formblatt 10-Q für das am 30. Juni 2026 beendete Quartal. Incyte lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

____________________ 1 INCA33890, ein TGFßR2×PD-1-bispezifischer Biclonics-Antikörper, wird in Zusammenarbeit mit Merus (übernommene Partnerschaft) entwickelt; Merus ist jetzt Teil von Genmab A/S.

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