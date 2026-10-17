17 Prozent Kursverlust nach Studienflop: Syndax stoppt Entwicklung - Mesoblast setzt auf den nächsten GvHD-Markt

Anzeige / Werbung

Ein verfehltes Studienziel hat die Aktie von Syndax Pharmaceuticals (ISIN: US87164F1057) unter Druck gesetzt. Nachdem das US-Biotechnologieunternehmen am 12. Oktober enttäuschende Phase-II-Ergebnisse für seinen Wirkstoff Axatilimab gegen idiopathische Lungenfibrose veröffentlicht hatte, berichtete die Fachpresse am 13. Oktober über einen Kursrückgang von rund 17 Prozent. Syndax will die Entwicklung für diese Erkrankung nicht fortsetzen. Das bereits unter dem Namen Niktimvo zugelassene Medikament bleibt jedoch ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Im Mittelpunkt steht dabei eine andere Indikation: die chronische Graft-versus-Host-Erkrankung, kurz GvHD. Auch Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) arbeitet in diesem übergeordneten Krankheitsgebiet und verfolgt mit seinem zugelassenen Zelltherapeutikum Ryoncil eine schrittweise Erweiterung des Geschäfts.

145 Patienten, 14 Länder - doch das Studienziel wurde verfehlt

Die MAXPIRe-Studie untersuchte Axatilimab bei 145 Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose an 62 Standorten in 14 Ländern. In der randomisierten, placebokontrollierten Untersuchung sollte der Wirkstoff zeigen, dass er den Rückgang der Lungenfunktion verlangsamen kann. Der primäre Endpunkt, gemessen anhand der Veränderung der forcierten Vitalkapazität, wurde jedoch nicht erreicht. Neue Sicherheitssignale beobachtete Syndax nach eigenen Angaben nicht. Dennoch entschied sich das Unternehmen, die weitere Entwicklung von Axatilimab für diese Indikation einzustellen. Die Entscheidung betrifft ausdrücklich nicht die laufenden Studien in anderen Anwendungsgebieten.

Gemeinsam mit Incyte soll Niktimvo weiter wachsen

Für Syndax bleibt Niktimvo ein kommerziell relevantes Produkt. Gemeinsam mit Incyte (ISIN: US45337C1027) entwickelt und vermarktet das Unternehmen den Antikörper gegen chronische GvHD. In den USA ist das Medikament bereits für Erwachsene und pädiatrische Patienten mit einem Körpergewicht von mindestens 40 Kilogramm zugelassen, wenn mindestens zwei vorherige systemische Therapielinien versagt haben. Nun wird untersucht, ob sich Axatilimab auch früher im Behandlungsverlauf einsetzen lässt. Dazu laufen unter anderem eine Phase-II-Studie in Kombination mit Ruxolitinib und eine Phase-III-Studie in Kombination mit Kortikosteroiden. Weitere klinische Ergebnisse erwartet Syndax noch 2026 beziehungsweise Anfang 2028. Der Rückschlag bei Lungenfibrose verändert damit die Perspektiven eines einzelnen Entwicklungsprogramms, beendet aber nicht die Arbeit am bestehenden GvHD-Geschäft.

Akute und chronische GvHD sind unterschiedliche Erkrankungsbilder

Die Graft-versus-Host-Erkrankung kann nach einer allogenen Stammzelltransplantation auftreten, wenn Immunzellen des Spenders gesundes Gewebe des Empfängers angreifen. Dabei unterscheiden sich akute und chronische Verlaufsformen hinsichtlich ihrer klinischen Merkmale und Behandlung. Diese Abgrenzung ist für den Vergleich der Unternehmen entscheidend: Niktimvo ist für bestimmte Patienten mit chronischer GvHD zugelassen. Mesoblast vermarktet dagegen Ryoncil für Kinder ab zwei Monaten mit steroidrefraktärer akuter GvHD. Beide Präparate adressieren somit schwere transplantationsbedingte Komplikationen, sind aber weder austauschbar noch für dieselbe Patientengruppe zugelassen.

Mesoblast erzielt 115,2 Millionen Dollar mit Ryoncil

Im Unterschied zu einem Unternehmen, das seine kommerzielle Entwicklung erst noch beginnen muss, kann Mesoblast inzwischen auf ein vollständiges Geschäftsjahr mit Ryoncil zurückblicken. Für das am 30. Juni 2026 beendete Geschäftsjahr meldete das Unternehmen Nettoproduktumsätze von 115,2 Millionen US-Dollar. Der Gesamtumsatz erreichte 120,3 Millionen Dollar nach 17,2 Millionen Dollar im Vorjahr. Mehr als 50 US-Behandlungszentren wurden seit der Markteinführung angebunden, darunter 14 der 15 größten pädiatrischen Transplantationszentren. Der Nettoverlust verringerte sich gleichzeitig von 102,1 auf 57,5 Millionen Dollar. Die Zahlen zeigen den Fortschritt bei der Vermarktung, machen aber auch deutlich, dass Mesoblast noch nicht profitabel arbeitet.

Der nächste Schritt führt zu erwachsenen Patienten

Wie Syndax versucht auch Mesoblast, das Potenzial eines bereits zugelassenen Produkts durch zusätzliche klinische Anwendungen zu erweitern. Im Mittelpunkt steht zunächst Ryoncil für erwachsene Patienten mit steroidrefraktärer akuter GvHD. Die entsprechende zulassungsrelevante Studie hat begonnen und rekrutiert bereits Teilnehmer. Mesoblast arbeitet dabei mit dem US-amerikanischen Bone Marrow Transplant Clinical Trials Network zusammen. Nach Unternehmensangaben ist die erwachsene Zielpopulation etwa dreimal so groß wie die pädiatrische. Eine mögliche Zulassungserweiterung könnte daher zusätzliche kommerzielle Möglichkeiten eröffnen. Voraussetzung sind allerdings belastbare Studiendaten und eine gesonderte Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA.

Eine bestehende Zulassung ersetzt keine neuen Studiendaten

Gerade der Rückschlag bei Syndax verdeutlicht eine grundlegende Herausforderung der Arzneimittelentwicklung: Die Wirksamkeit eines Medikaments in einer zugelassenen Indikation lässt sich nicht automatisch auf andere Erkrankungen übertragen. Für Mesoblast gilt derselbe Maßstab. Die bisherige Zulassung und die Umsätze von Ryoncil sind wichtige operative Fortschritte, liefern aber noch keinen Nachweis für einen erfolgreichen Einsatz bei Erwachsenen. Auch der Umfang des künftig erreichbaren Marktes hängt neben den klinischen Ergebnissen von regulatorischen Entscheidungen, der tatsächlichen Nutzung in Transplantationszentren und der Kostenerstattung ab.

Fazit

Der Kursrückgang von Syndax zeigt, wie empfindlich der Kapitalmarkt auf enttäuschende klinische Ergebnisse reagieren kann. Gleichzeitig hält das Unternehmen an der Weiterentwicklung seines zugelassenen GvHD-Medikaments fest. Für Mesoblast ergibt sich daraus keine unmittelbare geschäftliche Veränderung, wohl aber eine interessante Branchenparallele: Nach dem kommerziellen Start von Ryoncil richtet sich der Blick zunehmend auf zusätzliche Patientengruppen. Mit 115,2 Millionen Dollar Nettoproduktumsatz hat Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) bereits eine wirtschaftliche Grundlage geschaffen. Ob die geplante Erweiterung auf erwachsene Patienten gelingt, müssen nun die laufenden klinischen Untersuchungen zeigen.

Quellen:

Syndax Pharmaceuticals - Syndax Announces Topline Results from MAXPIRe Phase 2 Trial of Axatilimab in Idiopathic Pulmonary Fibrosis, 12.10.2026

https://ir.syndax.com/news-releases/news-release-details/syndax-announces-topline-results-maxpire-phase-2-trial

Fierce Pharma - Syndax shares fall 17% after calling it quits on Niktimvo fibrosis program, 13.10.2026

https://www.fiercepharma.com/pharma/syndax-shares-fall-17-after-calling-it-quits-niktimvo-fibrosis-program

Syndax Pharmaceuticals - Syndax Reports First Quarter 2026 Financial Results and Provides Business Update, 2026

https://ir.syndax.com/news-releases/news-release-details/syndax-reports-first-quarter-2026-financial-results-and-provides

Mesoblast - 2026 Annual Report, 12.10.2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/fe9babfe-d376-49e7-a3cf-25987c6503d5

Mesoblast - MSB Annual Financial Results and Operational Update, 27.08.2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/msb-annual-financial-results-and-operational-update-2

U.S. Securities and Exchange Commission - Mesoblast, Annual Financial Results and Operational Update, 27.08.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000083/exhibit991financialresul.htm

Lassen Sie sich in den Verteiler für Mesoblast oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Mesoblast" oder "Nebenwerte".

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Mesoblast existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Mesoblast. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Mesoblast können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Mesoblast einsehen: https://investorsmedia.mesoblast.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Mesoblast vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 17 Prozent Kursverlust nach Studienflop: Syndax stoppt Entwicklung - Mesoblast setzt auf den nächsten GvHD-Markt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US45337C1027,AU000000MSB8,US87164F1057