Wochen der Wahrheit: Die Fed und der Goldpreis: Inflation erhöht den Entscheidungsdruck

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GoldMining und Discovery Mining treiben ihre Projekte zwischen Exploration, Produktion und Genehmigungen voran.
Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Discovery Mining Ltd. und GoldMining Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 20.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich.
Inflation hält die Fed und Gold in Bewegung
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
nach Veröffentlichung der Septemberdaten am 14. Oktober rückte die US-Geldpolitik erneut in den Mittelpunkt. Laut US-Statistikbehörde stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent. Die hartnäckige Inflation erhöht den Druck auf die Federal Reserve, ihren weiteren Zinskurs sorgfältig abzuwägen.
Im September legte der Verbraucherpreisindex gegenüber August saisonbereinigt um 0,6 Prozent zu; Benzin verteuerte sich um 9,1 Prozent. Der Benzinpreisanstieg erklärte dabei mehr als die Hälfte des monatlichen Gesamtanstiegs. Für Gold sind neben Inflation auch Realzinsen, Dollarentwicklung und geopolitische Risiken maßgeblich. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh betonte in seiner Rede vom 28. August zudem, dass die Notenbank Inflationstrends statt einzelner Datenpunkte beurteilen müsse.
GoldMining entwickelt La Mina und Crucero weiter
GoldMining Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ - entwickelt Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika. Beim vollständig eigenen Projekt Crucero in Peru berücksichtigt die aktualisierte Ressourcenschätzung auch Antimon.
Für La Mina in Kolumbien veröffentlichte GoldMining im April eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung: Sie errechnet einen Nachsteuer-Kapitalwert von rund einer Milliarde US-Dollar bei fünf Prozent Diskontierung. Das Modell verwendet 3.500 US-Dollar je Unze Gold.
Discovery Mining meldet Cordero-Genehmigungen
Discovery Mining Ltd., - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ - zuvor Discovery Silver, produziert Gold im Porcupine-Komplex in Ontario. Für 2026 prognostiziert das Unternehmen 260.000 bis 300.000 Unzen Gold. Die ebenfalls unternehmenseigene Cordero-Liegenschaft in Mexiko befindet sich dagegen noch in der Entwicklung und ist kein produzierender Silberbetrieb.
Am 5. Oktober meldete Discovery für Cordero die Umweltverträglichkeitsgenehmigung und die Genehmigung zur Landnutzungsänderung durch SEMARNAT. Damit ist laut Unternehmen das bundesrechtliche Umweltverfahren abgeschlossen, nicht aber automatisch jede weitere Voraussetzung für den Minenbau. Für 2026 waren zudem umfangreiche Explorationsbohrungen vorgesehen.
Fazit: GoldMining und Discovery Mining vor Meilensteinen
Die Inflationsentwicklung hält Gold als Diversifikationsthema im Blickfeld, ohne kurzfristige Kursgewinne zu garantieren; zugleich können höhere Realzinsen den Goldpreis belasten und die Finanzierung von Minenprojekten verteuern. Bei GoldMining zählen weitere Projektstudien und Exploration, bei Discovery die Porcupine-Produktion und Corderos Entwicklung.
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: GoldMining https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ und Discovery Mining https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-mining-ltd/
Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/
Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,
Ihr Marc Ollinger
Swiss Resource Capital AG
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Quellen: US Bureau of Labor Statistics, 14.10.2026 https://www.bls.gov/news.release/archives/cpi_10142026.htm · Federal Reserve, 28.08.2026 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/warsh20260828a.htm · Fed FOMC, 07.10.2026 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm · GoldMining La Mina, 28.04.2026 https://goldmining.com/index.php?content_id=715 · GoldMining Yarumalito, 06.10.2026 https://www.goldmining.com/news/index.php?content_id=730 · Discovery Q2, 2026 https://dsvmining.com/English/news-media/press-releases/press-releases-details/2026/Discovery-Reports-Record-Revenue-Strong-Year-Over-Year-Earnings-Growth-in-Q2-2026/default.aspx · Discovery Cordero, 05.10.2026 https://dsvmining.com/English/news-media/press-releases/press-releases-details/2026/Discovery-Announces-Receipt-of-Key-Environmental-and-Land-Use-Permits-for-Cordero-Project/default.aspx
Quelle Intro Bild: https://dsvmining.com/English/operations/porcupine-operations/default.aspx
Transparenz und Interessenkonflikte
Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Emittenten: Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV) und GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG). Die bezahlten, nach Auftragsangabe erfolgsunabhängigen IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 19.10.2026: Weder die Autorin noch SRC oder verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen der genannten Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Keiner der Emittenten ist mit mindestens fünf Prozent an SRC beteiligt. Die Unternehmen haben den Artikel zur Prüfung und Freigabe vor Veröffentlichung nicht erhalten.Methodik und Risiken
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