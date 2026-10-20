Die Almonty-Aktie steht nach einer weiteren Verkaufswelle massiv unter Druck. Allein zum Wochenauftakt sackte der Kurs um -10,17% auf 8,83 US$ ab. Damit testet der Wolfram-Titel nicht nur die Unterseite seines Abwärtstrendkanals, sondern zugleich eine entscheidende Unterstützungszone. Kann hier die Gegenbewegung beginnen, oder droht der nächste deutliche Rücksetzer? Chartanalyse zur Almonty-Aktie Seit dem Rekordhoch bei 24,39 US$ befindet sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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