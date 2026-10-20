Der heutige Handel beginnt mit gemischten Signalen. In New York hat sich der Nasdaq 100 zum Wochenstart um gut ein Prozent erholt, nach einem kräftigen Rutsch der Technologiewerte. In Asien kippte die Stimmung jedoch erneut. Vor allem in Seoul gaben Chipwerte wie SK hynix und Samsung deutlich nach, und auch der Nikkei rutschte ab. Die Frage, ob sich die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren am Ende auszahlen, bleibt das beherrschende Thema. Für den DAX deuten die vorbörslichen Taxen daher auf einen schwächeren Start hin. Umso bemerkenswerter ist, dass ausgerechnet ein Lieferant dieser Investitionswelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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