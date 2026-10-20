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WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Ticker-Symbol: SIE
Xetra
20.10.26 | 12:59
256,85 Euro
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Branche
Elektrotechnologie
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SIEMENS AG Chart 1 Jahr
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256,55256,6513:17
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABB
ABB LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABB LTD76,44-4,66 %
ASML HOLDING NV1.454,80-1,36 %
ROCHE HOLDING AG PS419,34+2,69 %
SAP SE201,75+0,96 %
SIEMENS AG256,85-3,51 %
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