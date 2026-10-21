Die Krebsmedizin steht vor einem grundlegenden Wandel. Statt ausschließlich auf klassische Chemotherapien zu setzen, greifen neue Behandlungsansätze immer gezielter in die biologischen Mechanismen von Tumoren ein. Besonders bei Hautkrebserkrankungen eröffnen Immuntherapien, Gentherapien und Eingriffe in den Zellstoffwechsel neue Perspektiven. Während bereits zugelassene Medikamente immer mehr Patienten erreichen, stehen innovative Biotechunternehmen vor wichtigen klinischen Entscheidungen. Die wirtschaftlichen Chancen sind beträchtlich, denn der Bedarf an wirksamen und möglichst schonenden Behandlungen wächst. Entscheidend wird sein, welche Technologien ihre vielversprechenden Ergebnisse auch in größeren Studien bestätigen können.
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