Bei den Edelmetallen haben zuletzt die Bullen versucht, den Preis wieder deutlich nach oben zu schieben. Dieser Ausbruchsversuch ist aber zunächst gescheitert. Kurzfristig bewegt sich die Notiz ebenso wie bei Silber mit den neuesten Aussagen von Mitgliedern der Federal Reserve. Zuletzt hatte auch eine Investmentbank davon gesprochen, dass die US-Notenbank noch vor den Midterms Anfang November die Zinsen anheben könnte. Das belastet die Preise. Dabei hat die Fed noch nie vor den Wahlen die Zinsen erhöht, um politische Neutralität zu signalisieren. Die nächste Sitzung wird bereits kommende Woche stattfinden. Dementsprechend dürften Gold- und Silber noch weiter eine hohe Volatilität zeigen. Für langfristig orientierte Anleger bietet die aktuell gedämpfte Stimmung an den Metallmärkten die Gelegenheit, aussichtsreiche Aktien einzusammeln. Wir blicken heute deshalb auf die Papiere von Lahontan Gold, First Majestic Silver und SSR Mining!
Enthaltene Werte: CA50732M1014,CA32076V1031,CA7847301032Den vollständigen Artikel lesen ...
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