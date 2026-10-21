Friedrich Vorwerk erhöht seine Jahresziele erneut, weil Materialkosten sinken, Margen steigen. Großaktionär MBB legt nach, die Holding rechnet jetzt mit einer bereinigten Ebitda-Marge von bis zu 24 Prozent. Beide Aktien legen kräftig zu. Bei Jefferies sorgt allerdings der schrumpfende Auftragsbestand für Fragen.Netzausbau und Energiewende bescheren dem Pipelinebauer aus Tostedt das nächste Rekordquartal. Friedrich Vorwerk hebt nach einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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