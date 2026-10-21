FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine weitere Erhöhung der Jahresziele hat am Mittwoch die Aktien von Friedrich Vorwerk und seines Großaktionär MBB angetrieben. Die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen sprangen bis zum Mittag um gut 11 Prozent auf das höchste Niveau seit Anfang September. Auch die einfache 200-Tage-Linie ließen sie hinter sich. Letzteres gilt auch für die Papiere der Beteiligungsgesellschaft MBB, die gut 7 Prozent gewannen.

Friedrich Vorwerk habe die starken Quartalsergebnisse erzielt, die er erwartet habe, erklärte Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler. Wie deutlich das operative Ergebnis aber gestiegen sei, habe auch ihn überrascht. Das neue Jahresziel für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege über seiner bereits optimistischeren Prognose. Je nach Wetter sieht er sogar noch Luft nach oben angesichts dessen, was nach drei Quartalen bereits in den Büchern stehe.

Auch Leon Mühlenbruch von MWB Research lobte die starken Vorabzahlen für das dritte Quartal - vor allem das Ebitda. Er sprach von einem vorteilhaften Projektmix, der gut umgesetzt worden sei. Er goss allerdings auch etwas Wasser in den Wein. Denn der Auftragsbestand sei gefallen und der Auftragseingang nehme weiter ab. Mit fast 130 Millionen Euro liege er mehr als ein Drittel unter dem Niveau vor einem Jahr, so Mühlenbruch. Er habe auch Zweifel, ob Profitabilität und Wachstum so hoch zu halten sind. Daher bleibt er trotz gestiegenem Kursziel auf "Hold".

Metzler-Experte Demeter signalisiert mit seinem Ziel von 120 Euro derweil noch über 60 Prozent Spielraum nach oben. Er liegt sogar über dem inzwischen ein Jahr alten Rekord von gut 109 Euro. Er bleibt daher seiner Kaufempfehlung treu./ag/mis/stk

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