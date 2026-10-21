Nach einer starken Q2-Rallye hat die Infineon-Aktie in den vergangenen Monaten wieder deutlich nachgegeben. Zwar konnte sich der DAX-Titel zwischenzeitlich etwas erholen, doch seit Anfang Oktober bestimmen die Bären wieder das Geschehen. Inzwischen belaufen sich die Abschläge zum Rekordhoch von Anfang Juni auf rund -40%. Damit stellt sich die Frage: Sollten Anleger in die Schwäche hinein kaufen oder weiter die Finger von der Aktie lassen? KI-Sorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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